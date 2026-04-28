Le gestionnaire d'actifs Invesco enregistre une hausse de ses bénéfices grâce à des entrées de capitaux importantes et à une augmentation des commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Invesco IVZ.N a annoncé mardi une hausse de ses bénéfices au premier trimestre, soutenue par une augmentation des commissions de gestion, alors que les investisseurs se sont empressés de rééquilibrer leurs portefeuilles face aux inquiétudes liées aux bouleversements provoqués par les logiciels basés sur l'IA et à la guerre au Moyen-Orient.

Voici les détails de ses résultats:

* Au 31 mars, Invesco gérait 2 200 milliards de dollars d'actifs, contre 1 880 milliards un an plus tôt.

* Les commissions de gestion d'actifs de la société ont augmenté de 25,6% au premier trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,38 milliard de dollars.

* Les flux nets totaux ont atteint 33,3 milliards de dollars, contre 32,6 milliards il y a un an.

* Les commissions des gestionnaires d'actifs sont directement liées à la valeur de leurs portefeuilles.

* Les commissions de performance d'Invesco, perçues lorsque les rendements des clients répondent aux attentes convenues, ont plus que triplé au cours du trimestre.

* Hors coûts ponctuels, la société a réalisé un bénéfice de 260,8 millions de dollars, soit 57 cents par action, contre 200,5 millions de dollars, soit 44 cents par action, un an plus tôt.