Le gestionnaire d'actifs Guggenheim prévoit une présence en Arabie saoudite dans le cadre de sa stratégie d'investissement dans le Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rachna Uppal

La société américaine Guggenheim Investments, dont les actifs s'élèvent à environ 357 milliards de dollars, envisage activement d'ouvrir un bureau en Arabie saoudite et souhaite capitaliser sur les opportunités d'investissement dans les infrastructures et les transports dans le cadre de son expansion dans la région du Golfe.

La société possède un bureau à Dubaï, le principal centre financier et commercial de la région, et est en train d'obtenir une licence à Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, riche en pétrole, qui abrite des fonds souverains gérant environ 2 000 milliards de dollars.

« Nous sommes très, très positifs sur la région », a déclaré Anne Walsh, directrice des investissements chez Guggenheim Partners Investment Management, à Reuters en marge du sommet de l'Institut Milken sur le Moyen-Orient et l'Afrique à Abou Dhabi.

« Et pour être un leader dans l'investissement dans l'intelligence artificielle et la technologie, ce que je constate parmi les pays de la région, et la capacité à exploiter l'énergie, qu'il s'agisse de combustibles fossiles ou autres, ici dans la région, sera également forte pour soutenir cette activité technologique. Je vois donc beaucoup d'opportunités. »

À la question de savoir si Guggenheim envisageait de s'installer à Riyad, Walsh a répondu que la société était « activement à l'étude, oui ».

« Et, vous savez, nous cherchons également à déployer des capitaux en Arabie saoudite. Il ne s'agit pas seulement d'y installer un bureau, mais d'y réaliser des investissements, en particulier dans le domaine des équipements de transport et des infrastructures. Cela a beaucoup de sens pour nous. »

En novembre, les responsables saoudiens et américains ont vanté les milliards de dollars de nouveaux investissements et les liens financiers croissants entre les deux pays.

Les États du Golfe ont accéléré leurs efforts pour diversifier leurs économies en dehors des hydrocarbures en vue d'une croissance durable à long terme, en investissant massivement dans des secteurs non pétroliers tels que les services financiers, le tourisme, la technologie et l'industrie manufacturière.

Au début de l'année, Guggenheim Investments est devenu un partenaire stratégique du Future Investment Initiative Institute, qui organise la conférence annuelle phare de Riyad sur l'investissement.