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Le gestionnaire d'actifs alternatifs DigitalBridge va racheter ArcLight pour un montant pouvant atteindre 1,05 milliard de dollars
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 14:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire d'actifs alternatifs DigitalBridge DBRG.N a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir ArcLight Capital Partners, un investisseur spécialisé dans les infrastructures énergétiques et électriques, dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 1,05 milliard de dollars.

Les conditions de l'accord prévoient un prix d'achat de base de 650 millions de dollars, assorti d'une contrepartie conditionnelle supplémentaire de 400 millions de dollars, a précisé la société.

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