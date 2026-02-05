 Aller au contenu principal
Le géant du rachat d'entreprises KKR fait état d'une hausse des frais de gestion et d'une baisse des frais de transaction
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les actions aux paragraphes 5 et 6) par Isla Binnie et Pritam Biswas

La société d'investissement KKR KKR.N a fait état jeudi d'une hausse de ses revenus au quatrième trimestre grâce aux commissions qu'elle perçoit sur la gestion de nouveaux capitaux, mais a enregistré une baisse des commissions perçues sur les transactions, tandis qu'une charge exceptionnelle a pesé sur un indicateur clé du bénéfice.

Le bénéfice net ajusté de KKR de 1 milliard de dollars pour le trimestre s'est traduit par 1,12 dollar par action.

KKR a déclaré en novembre qu'elle prendrait une charge au quatrième trimestre pour un fonds sous-performant en Asie. Elle avait perçu 350 millions de dollars d'indemnités liées à ce fonds, qu'elle avait déclaré vouloir rembourser.

Sans cette charge, l'ANI par action de KKR aurait été de 1,3 dollar. Le total des revenus d'investissement, qui comprend les gains provenant de la vente d'actifs et les revenus de performance, a chuté de 78,8 % pour atteindre 84,8 millions de dollars au cours du trimestre.

Les actions de la société, qui ont perdu près de 14 % en 2025, ont chuté de 2,6 % dans les échanges avant la cloche.

Les inquiétudes du marché concernant les risques pour le crédit privé, aggravées par les craintes que l'IA ne perturbe l'investissement dans les logiciels, ont pesé sur les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs tels que KKR.

Le groupe new-yorkais a déclaré avoir levé 129 milliards de dollars de nouveaux capitaux en 2025, soit plus qu'au cours de toute autre année précédente, grâce à des entrées dans ses activités de crédit et d'assurance, ce qui a porté le total de ses actifs sous gestion à 744 milliards de dollars.

Depuis que la Réserve fédérale a commencé à relever les taux d'intérêt en 2022, les sociétés de capital-investissement évoluent dans un environnement difficile en matière de collecte de fonds. La part du lion de l'argent frais revient désormais à des groupes plus importants comme KKR plutôt qu'à des fonds plus petits ou plus récents.

Les frais que KKR perçoit pour la gestion de l'argent de ses clients, indépendamment de la performance des investissements, ont bondi de 24 % au cours du trimestre, pour atteindre 1,12 milliard de dollars.

Son unité de marchés de capitaux a affiché une baisse de 16,6% des frais de transaction par rapport au même trimestre de 2024, à 225,5 millions de dollars. L'unité facture des frais aux entreprises de son portefeuille ou détenues par d'autres pour les aider dans des transactions telles que les introductions en bourse et le financement de la dette.

Séparément, KKR a déclaré jeudi qu'il allait acquérir Arctos, un investisseur institutionnel et un fournisseur de solutions de gestion d'actifs, dans le cadre d'une transaction évaluée initialement à 1,4 milliard de dollars.

La fin de l'année 2025 a été marquée par une reprise des transactions, qui a stimulé les bénéfices de Blackstone BX.N , un autre gestionnaire d'actifs alternatifs.

Au cours du trimestre, le portefeuille traditionnel de capital-investissement de KKR a dégagé un rendement de 4 %. Ses fonds d'infrastructure se sont appréciés de 2 % en termes d'évaluation.

