Le géant des puces Nvidia réfute toute infraction en Chine

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia a assuré mardi n'enfreindre aucune loi, après que la Chine a accusé l'entreprise d'avoir violé ses règlements anti-monopole, dernier épisode d'une âpre bataille technologique entre Pékin et Washington.

"Nous respectons en tous points la loi", a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Nous continuerons à coopérer avec l'ensemble des agences gouvernementales compétentes dans le cadre de leur évaluation des répercussions sur la concurrence dans les marchés commerciaux des contrôles à l'exportation" mis en place par les Etats-Unis sur les produits technologiques, a-t-il ajouté.

Basée en Californie, l'entreprise, l'un des leaders mondiaux des puces d'intelligence artificielle (IA), est au cœur de la rivalité pour la suprématie dans le domaine stratégique des semi-conducteurs.

Washington interdit à Nvidia d'exporter ses produits les plus avancés vers la Chine. L'entreprise va également devoir verser au gouvernement américain 15% de ses revenus provenant de la vente de puces IA dans le pays asiatique.

De son côté, Pékin a fait part de préoccupations liées à la sécurité nationale vis-à-vis des produits Nvidia et exhorté les entreprises chinoises à recourir aux fournisseurs locaux de semi-conducteurs.

Après avoir ouvert une enquête sur Nvidia en décembre, la principale autorité chinoise de régulation du marché a déclaré lundi que l'entreprise avait enfreint les lois anti-monopole, selon des conclusions préliminaires.

Aucune précision n'a été donnée sur les infractions présumées. Mais les autorités ont indiqué qu'elles allaient poursuivre leur enquête.

L'annonce du régulateur chinois lundi est intervenue au moment où de hauts responsables des deux pays se retrouvaient à Madrid pour une deuxième journée de discussions commerciales.

A l'issue des pourparlers, les deux parties ont indiqué être parvenues à un "cadre" d'accord pour résoudre le contentieux autour de TikTok. Le réseau social est au cœur d'un différend entre les deux pays. Washington demande à ce que TikTok soit vendu d'ici mercredi à un propriétaire non chinois, sous peine d'être interdit aux Etats-Unis.