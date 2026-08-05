Le géant des paris Flutter nomme Dan Taylor au poste de directeur général

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Flutter Entertainment FLUT.N , propriétaire de FanDuel, a nommé mercredi Dan Taylor au poste de directeur général. Il succède ainsi à Peter Jackson, qui quittera ses fonctions le 30 septembre.