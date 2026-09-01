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Le géant de la « fast fashion » Shein devrait faire une entrée sans relief sur le marché de Hong Kong
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 03:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions du géant de la mode éphémère Shein 0625.HK devraient s'ouvrir à un cours stable mardi lors de leur entrée en Bourse à Hong Kong, pénalisées par de nombreux revers qui ont longtemps retardé son introduction en bourse et ébranlé les fondements de son activité.

Connu dans le monde entier pour ses hauts à 5 dollars et ses robes à 10 dollars, Shein a été mis à mal par les modifications des droits de douane et des taxes aux États-Unis et en Europe.

En 2022, elle figurait parmi les start-ups les plus valorisées au monde, avec une valeur estimée à 100 milliards de dollars, mais son introduction en bourse de la semaine dernière a évalué l'entreprise à environ 26,5 milliards de dollars. Shein n'a pas non plus réussi à s'introduire en bourse à New York et à Londres, freinée par un examen minutieux de ses pratiques commerciales en Occident et bloquée par les autorités chinoises.

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