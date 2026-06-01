Le géant de l'IA Anthropic dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les investisseurs misent gros sur l'avenir de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les paragraphes 9 à 12 apportent des précisions et du contexte sur le marché)

Le géant de l'IA Anthropic a annoncé lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, ouvrant la voie à ce qui pourrait devenir un tournant décisif pour l'engouement de Wall Street pour l'IA.

Cette initiative constitue un test décisif pour déterminer si l'engouement des investisseurs pour la révolution de l'IA, qui a transformé le travail des cols blancs à travers le monde, peut répondre aux attentes extrêmement élevées qui entourent ce secteur en plein essor.

Anthropic, qui exploite le chatbot IA Claude, n'a pas divulgué le montant ni les conditions de l'offre. La société a levé 65 milliards de dollars lors d'une levée de fonds fin mai, avec une valorisation post-levée de 965 milliards de dollars , se plaçant ainsi devant son rival OpenAI.

Cette étape cruciale vers une introduction en bourse fait suite à la méga-introduction en bourse de SpaceX, qui est en passe de battre tous les records alors que la société dirigée par Elon Musk vise une levée de fonds de 75 milliards de dollars pour une valorisation de 1 750 milliards de dollars.

Ses rivaux OpenAI et Anthropic sont devenus les figures de proue du boom de l'IA qui a redessiné les stratégies d'entreprise, déclenché une course mondiale à la puissance de calcul et aux talents, et fait des entreprises liées à l'IA certaines des sociétés les mieux valorisées du marché.

La valorisation d'Anthropic a plus que doublé depuis février, où elle s'élevait à 380 milliards de dollars, alors qu'elle levait 30 milliards de dollars lors d'un tour de table.

L'ascension fulgurante de l'entreprise au début de l'année 2026 a secoué les marchés, déclenchant de fortes ventes massives de titres dans les secteurs des logiciels et des technologies de l'information, les investisseurs craignant que ses outils d'IA de plus en plus autonomes ne bouleversent les modèles économiques traditionnels et n'accélèrent la disruption dans tous les secteurs.

OpenAI s'apprête également à déposer en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis dans les semaines à venir, a déclaré fin mai à Reuters une source proche du dossier, venant s'ajouter à la vague d'introductions en bourse très attendues pour l'année à venir.

UNE ÉTAPE FRANCHISSANTE POUR LE MARCHÉ Alors qu'une multitude d'introductions en bourse très attendues se précipitent vers les marchés publics, des entreprises allant de SpaceX aux géants de l'IA se disputent un réservoir limité de capitaux d'investisseurs.

Cette introduction en bourse constituerait l'une des plus importantes de ces dernières années, susceptible de redéfinir les indices de référence, les flux d'investisseurs et le contexte général qui anime les actions américaines.

Avec une valorisation avoisinant les 1 000 milliards de dollars, Anthropic se hisserait au premier rang du S&P 500, aux côtés d'une poignée d'entreprises d'élite qui dominent les marchés boursiers mondiaux.

L'entrée en bourse d'Anthropic donnerait un coup de fouet au marché des introductions en bourse, longtemps en berne, même si les experts et les banquiers préviennent qu'une offre de cette ampleur pourrait détourner la liquidité et l'attention des investisseurs des introductions en bourse de plus petite taille.