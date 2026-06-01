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Le géant de l'IA Anthropic dépose en secret une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant de l'IA Anthropic a annoncé lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Fusions / Acquisitions
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