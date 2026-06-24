Le géant de l'entreposage Prologis rend publique son offre d'achat de 16,6 milliards de dollars sur la société britannique Segro après son rejet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actionnaires de Segro auraient reçu 0,084 nouvelle action Prologis par action

* L'offre valorisait Segro à 925 pence par action

* Prologis a jusqu'au 22 juillet pour faire une offre ferme ou se retirer

* Le cours de l'action Segro bondit de plus de 20 %

(Ajout des informations sur les actions au paragraphe 6, de la réponse de Segro au paragraphe 7, des commentaires des analystes aux paragraphes 10 et 12, ainsi que des détails et du contexte tout au long de l'article)

La société américaine de logistique Prologis

PLD.N a rendu publique mercredi son offre de rachat de 12,6 milliards de livres sterling (16,62 milliards de dollars) sur la société britannique Segro SGRO.L , après que le propriétaire d’entrepôts eut rejeté sa proposition, cherchant ainsi à faire pression sur le conseil d’administration pour qu’il accepte.

Cette démarche marque la dernière tentative en date d’une entreprise étrangère visant à acquérir une société cotée à Londres, alors que la baisse des valorisations attire des acheteurs aux moyens financiers plus importants, mettant ainsi la Grande-Bretagne en passe de dépasser tous les records antérieurs en matière de transactions en 2026.

Elle intervient également quelques jours après que Castlelake a rendu publique son offre sur easyJet , après avoir essuyé trois refus.

Prologis affirme que Segro, cotée au FTSE 100, se négocie depuis longtemps avec une décote par rapport à sa valeur d’actif net et fait face à des contraintes qui l’empêchent de libérer la valeur de son portefeuille de projets de développement et de centres de données, stimulée par la croissance rapide de l’IA.

« Prologis exhorte les actionnaires de Segro à encourager le conseil d’administration de Segro à entamer des discussions avec Prologis afin de permettre la soumission d’une offre ferme aux actionnaires de Segro pour examen », a déclaré Prologis dans un communiqué dévoilant sa proposition entièrement en actions.

L'action Segro a bondi de plus de 20 % pour atteindre 892 pence, son plus haut niveau depuis septembre 2024.

Segro a déclaré dans un communiqué que son conseil d’administration avait « rejeté à l’unanimité et sans équivoque cette proposition, qui est très loin de refléter la vision de Segro en matière de valeur ». La société a qualifié l’offre de Prologis d’« opportuniste ».

AUCUNE PRIME PAR RAPPORT À LA VALEUR COMPTABLE

Prologis propose aux actionnaires de Segro 0,084 action nouvelle pour chaque action qu’ils détiennent, ce qui correspond à une valeur implicite de 925 pence par action, soit une prime d’environ 25 % par rapport au cours de clôture de Segro mardi. Toutefois, cette offre est conforme à la dernière valeur comptable publiée par Segro.

Le rachat par Blackstone BX.N de Warehouse REIT l’année dernière s’est effectué avec une décote par rapport à sa valeur comptable, tandis que la fusion entre le fonds d’investissement immobilier britannique spécialisé dans la santé Primary Health Properties PHP.L et son concurrent Assura s’est conclue avec une légère prime.

« À notre avis, Prologis serait réticent à augmenter sensiblement son offre pour la porter au-dessus de la valeur liquidative », a déclaré Oli Creasey, responsable de la recherche immobilière chez Quilter Cheviot.

Segro et Prologis se chevauchent fortement sur les principaux marchés logistiques européens, notamment au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

Dans une note, Bjorn Zietsman, analyste chez Panmure Liberum, s’est demandé si la proposition actuelle de Prologis « indemnisait de manière adéquate les actionnaires » au regard de la croissance future des bénéfices, des rendements potentiels et des divers actifs de Segro.

Prologis a déjà fait ses preuves en rachetant des REIT spécialisés dans les entrepôts et en maximisant les rendements, avec notamment environ 39 % pour Duke Realty , 97 % pour Liberty Property Trust et 166 % pour DCT Industrial depuis l’annonce de ces opérations respectives.

Conformément à la réglementation britannique en matière d’OPA, Prologis doit présenter une offre formelle sur Segro avant la date limite du 22 juillet, sous peine de renoncer à l’opération.

(1 dollar = 0,7580 livre sterling)