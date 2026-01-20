Le géant britannique AstraZeneca coté à New York dès février

( AFP / PAUL ELLIS )

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé mardi que la cotation directe de ses actions à la Bourse de New York débuterait en février, nouvelle étape de son recentrage vers les Etats-Unis.

Le groupe avait annoncé en septembre son intention de cotation secondaire à Wall Street, peu après avoir dévoilé un plan d'investissement de 50 milliards de dollars d'ici 2030 pour renforcer ses activités de fabrication et de recherche aux Etats-Unis.

Le premier laboratoire pharmaceutique britannique restera toutefois basé au Royaume-Uni et conservera sa cotation principale sur le FTSE 100, l'indice phare de la Bourse de Londres.

La cotation d'AstraZeneca aux Etats-Unis, à partir du 2 février, "s'inscrit dans le cadre du plan, approuvé par les actionnaires, (...) visant à harmoniser sa structure de cotation afin d'offrir une cotation mondiale à des investisseurs mondiaux pour une entreprise mondiale", a expliqué l'entreprise dans un communiqué.

Les Etats-Unis constituent le premier marché d’AstraZeneca, qui avait annoncé dès avril 2025 le transfert progressif outre-Atlantique d’une partie de sa production européenne.

L’industrie pharmaceutique demeure une cible privilégiée du président américain Donald Trump, qui a multiplié les menaces de droits de douane sur les médicaments et presse les entreprises à transférer leurs activités aux Etats-Unis.

Par ces pressions, M. Trump entend inciter le secteur à faire baisser les prix des médicaments dans son pays, qui sont parmi les plus élevés au monde.

Le groupe AstraZeneca a obtempéré. Il a annoncé début octobre qu'il réduirait le prix de certains de ses médicaments aux Etats-Unis et qu'il avait obtenu en échange une exemption de droits de douane de trois ans.

En décembre, Washington a par ailleurs exempté les produits pharmaceutiques britanniques de surtaxes douanières, dans le cadre d’un accord spécifique prévoyant une hausse des dépenses du Royaume-Uni pour certains médicaments.