Le taux de chômage reste stable au Royaume-Uni à 5,1%

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le taux de chômage est resté stable au Royaume-Uni sur les trois mois achevés en novembre, à 5,1% comme en octobre, conservant son niveau le plus élevé depuis cinq ans, dans un contexte de dégradation du marché du travail, selon les chiffres publiés mardi par l'Office national des statistiques (ONS).

De l'été 2024 à octobre dernier, le taux de chômage britannique a progressé sans discontinuer. Il n'avait pas atteint un tel seuil depuis janvier 2021, ce qui accentue la pression sur le gouvernement travailliste du Premier ministre Keir Starmer.

Pour Richard Carter, analyste chez Quilter Cheviot, cette dynamique s'explique par la forte hausse des cotisations patronales, entrée en vigueur en avril dernier, qui a freiné les embauches.

Cet analyste estime également que "les entreprises ont mis leurs plans de recrutement en suspens avant le budget" présenté fin novembre par la ministre des Finances Rachel Reeves, dans l'attente de ses annonces. "Il semble", ajoute-t-il, que les entreprises "ne les aient pas encore relancés".

"Nous devons aller plus loin, notamment pour nos jeunes", a reconnu le ministre du Travail et des Retraites, Pat McFadden, dans un communiqué.

Le gouvernement britannique, qui peine à tenir sa promesse de retour de la croissance économique, a enregistré en novembre une progression de l'activité plus forte qu'anticipé, à 0,3%, et attend mercredi la publication du chiffre de l’inflation en décembre.

S'il "s'avérait nettement plus faible que ce qu'attend la Banque d'Angleterre, il est possible que la porte s'entrouvre pour une baisse" de taux lors de la prochaine réunion de la banque centrale britannique le 5 février, souligne Ashley Webb, analyste chez Capital Economics.

Mais, "globalement, les données publiées aujourd'hui (mardi)", malgré un léger ralentissement de la hausse des salaires, suggèrent que cette réunion arrivera "trop tôt", ajoute l'analyste.