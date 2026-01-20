Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,5% pour le Dow Jones .DJI , de 1,61% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,96% pour le Nasdaq.

* LE SECTEUR DE LA "TECH" est sous pression après la menace du président Donald Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires à huit pays européens jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland.

* 3M MMM.N doit publier ses résultats trimestriels avant-Bourse.

* RAPT THERAPEUTICS RAPT.O - Le groupe britannique GSK

GSK.L va racheter l'entreprise américaine pour 2,2 milliards de dollars (1,88 milliards d'euros), ont déclaré les sociétés mardi. L'action RAPT Therapeutics bondit de 65% dans les échanges avant-Bourse.

* PFIZER PFE.N - GSK GSK.L et le japonais Shionogi

4507.T ont annoncé mardi que Pfizer allait se retirer de ViiV Healthcare, leur spécialiste du HIV, dans le cadre d'un accord qui rapporte 1,9 milliard de dollars au fabricant américain de médicaments et qui fait plus que doubler la participation de Shionogi dans l'entreprise.

* Le fondateur de LULULEMON LULU.O , Chip Wilson, tente d'évincer la société de capital-investissement Advent dans le cadre de sa bataille pour remanier le conseil d'administration, a rapporté Semafor lundi, citant des personnes familières avec le dossier.

* MICROSOFT MSFT.O - Elon Musk réclame jusqu'à 134 milliards de dollars à OpenAI et Microsoft, affirmant qu'il mérite les "gains injustifiés" qu'ils ont tirés de son soutien initial, selon un document judiciaire déposé vendredi.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O a annoncé samedi son intention d'acheter une usine de fabrication à la société taïwanaise Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 6770.TW , dont l'action a pris 10% lundi.

* TESLA TSLA.O devrait être l'un des premiers constructeurs automobiles à bénéficier de la décision du Canada de supprimer les droits de douane de 100% sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, grâce à ses efforts précoces pour expédier des voitures depuis son usine de Shanghai vers ce pays et à son réseau de vente bien établi au Canada, selon les experts.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)