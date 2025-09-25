Le géant allemand des logiciels SAP soupçonné d'entraver la concurrence dans l'UE

Die Europäische Kommission hat wegen mutmaßlicher Verstöße gegen EU-Wettbewerbsregeln ein Verfahren gegen den deutschen Softwarekonzern SAP eingeleitet. ( AFP / Daniel ROLAND )

La Commission européenne a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête ciblant le géant allemand des logiciels pour entreprise SAP, qu'elle soupçonne de possibles infractions à la concurrence.

Dans un communiqué, la Commission précise que ses investigations portent sur de potentiels abus de position dominante que commettrait SAP dans la maintenance et les services de support associés à ses logiciels dits ERP.

Ces programmes très populaires aident les entreprises à gérer toutes sortes d'activités courantes (finances, ressources humaines, conduite de projets...). Leur maintenance peut être assurée par SAP, ou, en principe, par des prestataires indépendants.

Or, selon la Commission, plusieurs pratiques du groupe viseraient à évincer les concurrents également présents sur ce segment, comme l'obligation imposée aux clients du groupe allemand qui veulent utiliser ce type de logiciels d'inclure dans les contrats les prestations de maintenance.

- Frais dissuasifs -

SAP imposerait aussi des frais dissuasifs aux clients qui recommenceraient à utiliser ses services de maintenance après avoir fait appel à d'autres prestataires.

"Des milliers d'entreprises à travers l'Europe utilisent les logiciels de SAP pour gérer leurs activités, ainsi que ses services de maintenance et de support. Nous craignons que SAP ait réduit la concurrence sur ce marché crucial (...), diminuant le choix et augmentant les coûts des clients", a commenté Teresa Ribera, la commissaire européenne chargée de la concurrence.

Dans un communiqué, le groupe allemand s'est défendu d'avoir commis des infractions, se disant persuadé que "ses principes et ses activités respectent pleinement les règles de la concurrence".

"Néanmoins, nous prenons au sérieux les questions soulevées, et nous travaillons étroitement avec la Commission pour les résoudre", a ajouté le groupe, qui espère une conclusion "rapide et équitable" de l'enquête.

Dans la foulée de l'annonce, le cours de SAP reculait jeudi de près de 2% à la mi-journée à la Bourse de Francfort, où le fournisseur de logiciels dispose de la valorisation la plus élevée (plus de 300 milliards d'euros).

La Commission n'a pas donné de calendrier pour la fin de ses investigations.

Dans ce dossier, SAP risque une amende potentielle pouvant aller jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial.

Le groupe, dont le siège est situé à Walldorf, dans le sud-ouest de l'Allemagne, a réalisé l'an dernier plus de 34 milliards d’euros de chiffre d'affaires, dont la moitié dans le "cloud", et employait près de 110.000 personnes à fin juin.

Fondé en 1972 par 5 anciens employés d'IBM, le groupe est connu dans de nombreux secteurs professionnels pour ses logiciels utilisés dans le monde entier.