Le gazoduc Texas Eastern d'Enbridge devrait voir la remise en service du tronçon du Kentucky début novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Scott DiSavino

La filiale Texas Eastern Transmission (TETCo) d'Enbridge ENB.TO , société énergétique canadienne, a déclaré mercredi qu'elle prévoyait la remise en service du gazoduc reliant les stations de compression de Tompkinsville et de Danville, dans le Kentucky, au cours de la première semaine de novembre.

* TETCo avait invoqué un cas de force majeure en raison d’une interruption imprévue sur son réseau de 30 pouces au nord de la station de compression de Tompkinsville, le 2 octobre

* La société a indiqué qu’elle espérait avoir davantage de précisions concernant la date de remise en service d’ici le 23 octobre

* TETCo peut transporter environ 1,9 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) de gaz du Kentucky vers le Tennessee. Les données de débit du gazoduc fournies par la société financière LSEG ont montré qu’environ 1,6 bcfd de gaz transitait mercredi par les stations de compression de Tompkinsville et de Danville

* Les responsables d’Enbridge n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter cette information

* Au total, TETCo peut transporter environ 12 bcfd de gaz sur 8 532 miles (13 731 km) de canalisations reliant le Texas à la côte du Golfe et au nord-est des États-Unis

* Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ 5 millions de foyers américains pendant une journée

* LSEG a indiqué que la production moyenne de gaz dans les 48 États contigus des États-Unis a reculé, passant des niveaux records de 113,3 milliards de pieds cubes par jour enregistrés en août et septembre à 111,2 milliards de pieds cubes par jour jusqu’à présent en octobre, en partie en raison de cas de force majeure et d’autres problèmes survenus ces dernières semaines sur les gazoducs du Kentucky , du Texas , de la Virginie-Occidentale et ailleurs