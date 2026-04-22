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Le Gabon prévoit de signer des contrats de partage de production avec BP et Exxon dans quatre à six mois
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Gabon espère signer des contrats de partage de production avec BP BP.L et Exxon Mobil

XOM.N dans quatre à six mois, a déclaré mercredi le ministre du pétrole et du gaz du pays, Clotaire Kondja, lors d'une conférence sur l'énergie africaine qui s'est tenue à Paris.

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