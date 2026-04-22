 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le FTSE 100 reste stable au Royaume-Uni en raison de la persistance de l'incertitude au Moyen-Orient et de la hausse de l'inflation
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

L'indice de référence londonien FTSE 100 a été modéré mercredi , les investisseurs surveillant la trêve fragile au Moyen-Orient et évaluant les données sur l'inflation en Grande-Bretagne pour le mois de mars.

L'indice FTSE 100 .FTSE a reculé de 0,03% à 10.495,22 points à 1048 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC a progressé de 0,2%.

Les doutes persistants sur la paix au Moyen-Orient ont pesé sur le sentiment, malgré le fait que le président américain Donald Trump ait prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran , l'incertitude persistant quant au respect de l'accord par l'Iran ou Israël.

* Les prix du pétrole ont bondi mercredi, le Brent dépassant les 100 dollars le baril, à la suite d'informations selon lesquelles au moins trois porte-conteneurs ont été touchés par des tirs dans le détroit d'Ormuz.

* La hausse des prix du brut a pesé sur les actions des compagnies aériennes: IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, a perdu 2,1%, EasyJet EZJ.L a chuté de 1,6% et Wizz Air WIZZ.L a perdu 1,3%, respectivement.

* Les majors pétrolières BP BP.L et Shell SHEL.L ont augmenté de 1,9% et 0,8%, respectivement.

* Les mineurs Fresnillo FRES.L , Rio Tinto RIO.L , Glencore GLEN.L et Anglo American ont gagné plus de 1%, suivant une hausse des prix des métaux précieux et de base.

* Les données officielles ont montré que l'inflation des prix à la consommation britannique a augmenté à 3,3 % en mars, contre 3 % en février, soulignant l'impact de la guerre en Iran sur les niveaux de prix .

* "Les chiffres de l'IPC confirment que les pressions de la chaîne d'approvisionnement et de l'énergie commencent à se faire sentir et que la marge de manœuvre de la Banque d'Angleterre se rétrécit rapidement", a déclaré Nick Saunders, directeur général de Webull UK, dans une note.

* Reckitt RKT.L , qui fabrique le savon Dettol et les préservatifs Durex, a manqué les estimations de revenus trimestriels comparables , ce qui a fait chuter les actions de 6,2 % .

* Le distributeur de fournitures professionnelles Bunzl

BNZL.L a gagné 3 % après avoir enregistré une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

* Les actions des sociétés de gestion de patrimoine ont progressé après que Quilter QLT.L a fait état d'un afflux record au premier trimestre: Quilter a progressé de 4,9%, Liontrust Asset Management LIO.L a augmenté de 0,7% et Aberdeen ABDN.L a progressé de 0,4%.

Valeurs associées

ABERDEEN GRP PLC
211,650 GBX LSE +0,45%
ABRDN
499,375 GBX LSE +75,10%
ANGLO AMERICAN
3 585,750 GBX LSE +0,71%
BP
574,200 GBX LSE +1,92%
BUNZL
2 415,000 GBX LSE +2,37%
EASYJET
369,650 GBX LSE -1,53%
FRESNILLO
3 600,000 GBX LSE +0,25%
FTSE 100
10 491,71 Pts FTSE Indices -0,06%
FTSE 250
22 982,40 Pts FTSE Indices +0,05%
GLENCORE
557,600 GBX LSE +1,55%
Gaz naturel
2,70 USD NYMEX 0,00%
INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
LIONTRUST
274,250 GBX LSE +1,76%
Pétrole Brent
99,52 USD Ice Europ +0,46%
Pétrole WTI
90,75 USD Ice Europ +0,78%
QUILTER
190,200 GBX LSE +5,43%
RECKITT BEN
4 661,000 GBX LSE -5,23%
RECKITT BENCK GR
117,525 GBX LSE -98,19%
RIO TINTO
7 377,000 GBX LSE +1,19%
SHELL
3 303,250 GBX LSE +0,83%
WEBULL
7,0200 USD NASDAQ 0,00%
WIZZ AIR
947,000 GBX LSE -0,73%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank