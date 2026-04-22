Le FTSE 100 reste stable au Royaume-Uni en raison de la persistance de l'incertitude au Moyen-Orient et de la hausse de l'inflation

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L'indice de référence londonien FTSE 100 a été modéré mercredi , les investisseurs surveillant la trêve fragile au Moyen-Orient et évaluant les données sur l'inflation en Grande-Bretagne pour le mois de mars.

L'indice FTSE 100 .FTSE a reculé de 0,03% à 10.495,22 points à 1048 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC a progressé de 0,2%.

Les doutes persistants sur la paix au Moyen-Orient ont pesé sur le sentiment, malgré le fait que le président américain Donald Trump ait prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran , l'incertitude persistant quant au respect de l'accord par l'Iran ou Israël.

* Les prix du pétrole ont bondi mercredi, le Brent dépassant les 100 dollars le baril, à la suite d'informations selon lesquelles au moins trois porte-conteneurs ont été touchés par des tirs dans le détroit d'Ormuz.

* La hausse des prix du brut a pesé sur les actions des compagnies aériennes: IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, a perdu 2,1%, EasyJet EZJ.L a chuté de 1,6% et Wizz Air WIZZ.L a perdu 1,3%, respectivement.

* Les majors pétrolières BP BP.L et Shell SHEL.L ont augmenté de 1,9% et 0,8%, respectivement.

* Les mineurs Fresnillo FRES.L , Rio Tinto RIO.L , Glencore GLEN.L et Anglo American ont gagné plus de 1%, suivant une hausse des prix des métaux précieux et de base.

* Les données officielles ont montré que l'inflation des prix à la consommation britannique a augmenté à 3,3 % en mars, contre 3 % en février, soulignant l'impact de la guerre en Iran sur les niveaux de prix .

* "Les chiffres de l'IPC confirment que les pressions de la chaîne d'approvisionnement et de l'énergie commencent à se faire sentir et que la marge de manœuvre de la Banque d'Angleterre se rétrécit rapidement", a déclaré Nick Saunders, directeur général de Webull UK, dans une note.

* Reckitt RKT.L , qui fabrique le savon Dettol et les préservatifs Durex, a manqué les estimations de revenus trimestriels comparables , ce qui a fait chuter les actions de 6,2 % .

* Le distributeur de fournitures professionnelles Bunzl

BNZL.L a gagné 3 % après avoir enregistré une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

* Les actions des sociétés de gestion de patrimoine ont progressé après que Quilter QLT.L a fait état d'un afflux record au premier trimestre: Quilter a progressé de 4,9%, Liontrust Asset Management LIO.L a augmenté de 0,7% et Aberdeen ABDN.L a progressé de 0,4%.