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Le FTSE 100 recule alors qu'AstraZeneca plonge suite aux rumeurs de fusion avec Bristol Myers
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 18:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* AstraZeneca recule après l'annonce de discussions en vue d'une fusion avec Bristol Myers Squibb

* Le FTSE 250 progresse de 1 %, surperformant l'indice des valeurs vedettes FTSE 100

* Clarkson bondit après avoir publié des perspectives annuelles optimistes

(Dernières informations à la clôture du marché)

Le FTSE 100 britannique a légèrement reculé lundi, la baisse du titre AstraZeneca, suite à des informations faisant état d'un éventuel rapprochement avec le laboratoire pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb, ayant éclipsé l'amélioration du sentiment liée à la baisse des cours du pétrole.

L'indice des valeurs vedettes FTSE 100 .FTSE a clôturé en baisse de 0,1 % à 10 857,7 points, enregistrant ainsi sa troisième journée consécutive de recul. L'indice des valeurs de moyenne capitalisation FTSE 250 .FTMC a progressé de près de 1 % pour atteindre 24 224,77 points.

* L'action AstraZeneca AZN.L a chuté de 8,9 %, les investisseurs sanctionnant le laboratoire pharmaceutique suite à des informations faisant état de discussions de fusion avec Bristol Myers Squibb BMY.N en vue de créer l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde, d'une valeur de près de 400 milliards de dollars. Le titre a enregistré la plus forte baisse du FTSE 100.

* "La réaction initiale du marché à ces informations est très prudente, ce qui reflète une circonspection compréhensible face à l’ampleur de l’opération. Les transactions majeures de ce type se heurtent souvent à des difficultés liées à l’intégration et à l’harmonisation de cultures d’entreprise différentes", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

* Le marché boursier britannique dans son ensemble, ainsi que les marchés mondiaux, ont été quelque peu rassurés par la forte baisse des cours du pétrole après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir suspendu une nouvelle attaque contre l’Iran, cherchant à conclure rapidement un accord pour rouvrir le détroit d’Ormuz . O/R

* Les valeurs du secteur de la construction immobilière, sensibles aux taux d’intérêt, ont progressé alors que les rendements obligataires britanniques reculaient dans le sillage de la baisse des cours du pétrole. Vistry Group VTYV.L a bondi de près de 8 %, tandis que Bellway BWY.L et Persimmon PSN.L ont respectivement progressé de 2,8 % et 2,1%.

* L'activité manufacturière britannique s'est développée pour le neuvième mois consécutif en juillet, mais à son rythme le plus lent depuis quatre mois, selon les données de l'indice des directeurs d'achat de S&P Global , quiont mis en évidence un regain d'impact de la guerre en Iran vers la fin du mois dernier.

* Parmi les autres valeurs en hausse, la société britannique de services maritimes Clarkson CKN.L a progressé de 8,9 %, en tête des hausses parmi toutes les actions cotées à Londres, après avoir publié des perspectives annuelles optimistes .

Valeurs associées

ASTRAZENECA
11 492,000 GBX LSE -9,02%
BELLWAY
2 053,000 GBX LSE +3,27%
BRISTOL-MYERSSQU
64,820 USD NYSE -0,74%
CLARKSON
5 137,500 GBX LSE +8,62%
FTSE 100
10 857,70 Pts FTSE Indices -0,10%
FTSE 250
24 224,77 Pts FTSE Indices +1,04%
PERSIMMON PLC
1 134,500 GBX LSE +2,48%
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