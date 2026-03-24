Le FTSE 100 progresse, les valeurs énergétiques se redressant sur fond d'incertitude au Moyen-Orient

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* Le FTSE 100 en hausse de 0,7%, le FTSE 250 en baisse de 0,5%

* Les actions du secteur de l'énergie augmentent alors que les prix du pétrole repassent au-dessus de 100 dollars le baril

* Les marchés tablent sur trois hausses de taux de la BoE d'un quart de point

(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché) par Tharuniyaa Lakshmi

Le FTSE 100 a clôturé en hausse mardi, soutenu par les valeurs énergétiques, alors que les investisseurs ont pris en compte les signaux mitigés du conflit au Moyen-Orient.

Le FTSE 100 .FTSE a augmenté de 0,7%, tandis que le FTSE 250 .FTMC a baissé de 0,5%. Les marchés européens ont suivi le rebond de Wall Street, qui s'est redressé après une ouverture agitée.

Les valeurs énergétiques britanniques .FTNMX601010 ont augmenté de 3,2 %, apportant le plus grand soutien alors que les prix du pétrole sont remontés au-dessus de 100 dollars le baril après que l'Iran a démenti l'affirmation du président américain Donald Trump concernant des "discussions productives" avec Téhéran. O/R

"La forte exposition du Royaume-Uni au secteur de l'énergie a de nouveau été une bonne nouvelle aujourd'hui et a permis au FTSE 100 de prendre de l'avance sur le reste du marché", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Les marchés tablent désormais sur près de trois hausses de taux d'un quart de point de la Banque d'Angleterre cette année, ce qui représente un net changement par rapport aux baisses prévues avant le conflit. Certains économistes affirment qu'une croissance faible et un marché du travail atone pourraient encore maintenir les taux en suspens.

L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a déclaré que l'incertitude concernant l'impact économique du conflit ne devrait pas être une excuse pour retarder les mesures de lutte contre l'inflation.

Les mineurs .FTNMX551030 ont compensé leurs pertes antérieures, aidés par des prix de l'or stables. GOL/

Une enquête de la CBI a montré que les ventes au détail britanniques ont chuté ce mois-ci de la manière la plus importante depuis avril 2020, lorsque la plupart des magasins non alimentaires ont été fermés au début de la pandémie de COVID.

Parmi les valeurs individuelles, Bellway BWY.L a chuté de 17,5% après que le constructeur de maisons ait réduit ses perspectives de marge bénéficiaire et mis en garde contre les risques que le conflit fait peser sur le marché de l'immobilier.

S4 Capital SFOR.L a bondi de 21,3% après que le groupe publicitaire ait déclaré qu'il s'attendait à ce que ses revenus nets pour 2026 soient conformes aux prévisions des analystes, en dépit d'un premier trimestre affecté par la baisse des dépenses des clients liée à la guerre.