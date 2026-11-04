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Le FTSE 100 progresse de 1% grâce à la bonne tenue des banques et des sociétés minières
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 18:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières informations à la clôture du marché)

par Darshan Kumar R

4 novembre - L'indice britannique FTSE 100 a clôturé mercredi à son plus haut niveau depuis deux semaines, les banques ayant rebondi dans la perspective d'une hausse des taux attendue cette semaine, tandis que l'affaiblissement du dollar, suite au raz-de-marée des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, a fait grimper les cours de l'or et les actions des sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a progressé de 1,79% à 10.829,21 points, enregistrant sa plus forte hausse journalière en pourcentagedepuis début mai; l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a grimpé de 0,98% pour atteindre son plus haut niveau depuis deux mois.

* Les valeurs bancaires .FTNMX301010 , en hausse de 4,48%, ont enregistré leur plus forte progression journalière en près de six mois et ont le plus contribué à la hausse du FTSE 100

* HSBC HSBA.L , Standard Chartered STAN.L , NatWest Group

NWG.L , Lloyds Banking Group LLOY.L et Barclays BARC.L ont chacune progressé de 3,6% à 5,4%

* Les valeurs bancaires ont progressé alors que les marchés se préparaient à l'annonce de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, une hausse des taux d'un quart de point étant largement anticipée

* “Les banques ont enregistré des performances nettement inférieures à la moyenne cette année… Si une hausse des taux intervient, cela augmentera évidemment le produit net d’intérêt, ce qui peut constituer un avantage; cela serait favorable,” a déclaré Fiona Cincotta, analyste senior des marchés chez City Index

* Le titre deMetro Bank MTRO.L a bondi de près de 17,43%, se classant en tête de l’indice FTSE 250 des valeurs moyennes, après avoir réaffirmé toutes ses prévisions

* Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux .FTNMX551030 ont progressé de près de 6,51%, enregistrant leur plus forte hausse journalière en près de trois mois, dans le sillage d’une hausse de 3% du cours de l’or GOL/

* Le dollar s’est affaibli alors que les marchés évaluaient les implications d’une victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, notamment le risque d’une réglementation plus stricte en matière d’IA et d’un ralentissement de la croissance économique USD/

* Les résultats semestriels meilleurs que prévu de Marks & Spencer MKS.L , portés par de solides ventes de produits alimentaires, ont contribué à faire progresser de 2,66% le secteur des soins personnels, des produits pharmaceutiques et de l’alimentation .FTNMX452010

* Les cours du pétrole se sont effondrés, les contrats à terme sur le Brent reculant de 4,3% et passant sous la barre psychologiquedes 100 dollars le baril. L’ensemble du secteurde l’énergie .FTNMX601010 a reculé de 2,15%,prolongeant ainsi sa baisse pour la troisième séance consécutive

* La société d’ingénierie Weir WEIR.L a chuté de x%, figurant parmi les plus mauvaises performances du FTSE 100, après avoir signalé des difficultés à court terme liées au conflit au Moyen-Orient et aux perturbations dans les mines chiliennes, bien qu’elle ait maintenu ses prévisions annuelles

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1 318,700 GBX LSE +4,83%
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12 565,000 GBX LSE +3,76%
LLOYDS BANKING G
97,410 GBX LSE +3,96%
MARKS & SPENCER
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NATWEST GRP
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