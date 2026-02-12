Le FTSE 100 est affecté par le sentiment mondial d'aversion au risque, Schroders bondit suite à une offre de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

FTSE 100 en baisse de 0,7%, FTSE 250 en baisse de 0,4%

*

Schroders bondit après l'annonce du rachat de Nuveen

*

La croissance du PIB britannique stagne à 0,1% au 4ème trimestre

*

Unilever met en garde contre une faible croissance des ventes en 2026 aux Etats-Unis et en Europe

(Mises à jour jusqu'à la clôture du marché)

Le FTSE 100 du Royaume-Uni a clôturé en baisse ce jeudi, alors que le sentiment d'aversion au risque sur les marchés mondiaux a compensé la hausse de près de 30 % des actions du gestionnaire de fonds Schroders après qu'il a accepté une offre de rachat par la société américaine Nuveen.

L'indice FTSE 100 .FTSE a clôturé en baisse de 0,7 %, s'éloignant du record qu'il avait atteint plus tôt dans la journée. L'indice des valeurs moyennes FTSE 250 .FTMC a baissé de 0,4%.

Wall Street a été touchée par un nouveau mouvement de repli lié aux inquiétudes concernant l'IA, les principaux indices perdant plus de 1 %.

Les actions de Schroders SDR.L ont bondi de 28,5 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de quatre ans après que le gestionnaire d'actifs américain Nuveen a accepté d'acheter la société pour 9,9 milliards de livres (13,5 milliards de dollars) dans le cadre de l'une des plus importantes transactions de gestion de fonds en Europe. Les signaux macroéconomiques plus généraux étaient également au centre de l'attention alors que le PIB britannique a montré que l'économie n'a progressé que de 0,1 % au quatrième trimestre, égalant le rythme du trimestre précédent et reflétant en partie l'incertitude à l'approche du budget de novembre de la ministre des finances Rachel Reeves.

Les chiffres de jeudi, qui ont montré une forte révision à la baisse du PIB mensuel et une chute deprès de 3 % des investissements des entreprises, due à la volatilité des dépenses de transport, ont souligné pourquoi les investisseurs considèrent que la Banque d'Angleterre est plus susceptible qu'autre chose de réduire à nouveau ses taux d'intérêt en mars. Parmi les autres valeurs, British American Tobacco

BATS.L a chuté de 0,4 % après avoir annoncé des suppressions d'emplois et des résultats annuels. Les actions de la société de lutte contre les nuisibles Rentokil Initial RTO.L ont chuté de 6,8 % après que son homologue américain Rollins ROL.N a manqué les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et les bénéfices du quatrième trimestre.