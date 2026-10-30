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Le FTSE 100 enregistre sa première hausse mensuelle en trois mois ; AstraZeneca bondit
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 18:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières informations à la clôture des marchés)

Le FTSE 100 de Londres a enregistré sa première hausse mensuelle en trois mois, progressant légèrement vendredigrâce à l'impulsion donnée par AstraZeneca, les investisseurs ayant bien accueilli un budget moins strict que prévu en matière fiscale.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a clôturé en hausse d'environ 0,1% à 10 729,78 points, après avoir progresséde plus de1% au cours du mois d'octobre. L'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a reculé de près de 1%sur la journée.

Voici plus de détails:

* AstraZeneca AZN.L a bondi de 7%, signant sa meilleure journée depuis un an, après que le laboratoire pharmaceutique anglo-suédois a annoncé un plan de restructuration qui devrait permettre d’économiser 1,5 milliard de dollars et de concrétiser ses ambitions à long terme, notamment en investissant dans de nouveaux pipelines de médicaments

* L'indice du secteur pharmaceutique dans son ensemble

.FTNMX201030 a progressé de 5,1%, enregistrant sa plus forte hausse mensuelle depuis février

* Les banques .FTNMX301010 ont le plus pesé sur l'indicevendredi, après que NatWest NWG.L a perdu près de 9% à la suite de perspectives de revenus d'intérêts plus faibles que prévu

* Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux [ .FTNMX551030 ] et les métaux industriels [ .FTNMX551020 ] ont perdu respectivement 5,3% et 2,9%, suivant la baisse des cours de l’or et du cuivre GOL/ MET/L

* Le titre BP [ BP.L ] a progressé de 0,5% après avoir annoncé un bénéfice net trimestriel record

* En début de semaine, le premier budget du ministre des Finances John Healey a augmenté les impôts des banques et des sociétés de jeux d’argent dans une mesure moindre que prévu, déclenchant une remontée des cours

* Les entreprises du secteur aérospatial et de la défenseont figuré parmi les plus performantes cette semaine après que John Healey a déclaré qu’une « redéfinition des priorités » dans d’autres ministères permettrait de financer le plan de défense du gouvernement

* Les valeurs des biens de consommation courante ont progressé ce jour-là, British American Tobacco BATS.L et Unilever ULVR.L enregistrant respectivement une hausse de 1,7% et 2,1%

* Plus tôt ce mois-ci, des données ont montré que l’inflation avait augmenté plus que prévu en septembre, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la Banque d’Angleterre en novembre

Valeurs associées

ASTRAZENECA
13 998,000 GBX LSE +7,25%
BP
627,450 GBX LSE +0,50%
BRIT. AMERICAN TOBACCO
4 592,500 GBX LSE +1,69%
CUIVRE (COPPER GRADE)
14 560,00 USD LME -0,79%
FTSE 100
10 729,78 Pts FTSE Indices +0,07%
FTSE 250
24 453,36 Pts FTSE Indices -0,89%
NATWEST GRP
580,000 GBX LSE -8,69%
NATWEST GRP
393,910 GBX LSE 0,00%
UNILEVER
4 872,750 GBX LSE +2,12%
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