Le FTSE 100 enregistre sa première hausse mensuelle en trois mois ; AstraZeneca bondit

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(Dernières informations à la clôture des marchés)

Le FTSE 100 de Londres a enregistré sa première hausse mensuelle en trois mois, progressant légèrement vendredigrâce à l'impulsion donnée par AstraZeneca, les investisseurs ayant bien accueilli un budget moins strict que prévu en matière fiscale.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a clôturé en hausse d'environ 0,1% à 10 729,78 points, après avoir progresséde plus de1% au cours du mois d'octobre. L'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a reculé de près de 1%sur la journée.

Voici plus de détails:

* AstraZeneca AZN.L a bondi de 7%, signant sa meilleure journée depuis un an, après que le laboratoire pharmaceutique anglo-suédois a annoncé un plan de restructuration qui devrait permettre d’économiser 1,5 milliard de dollars et de concrétiser ses ambitions à long terme, notamment en investissant dans de nouveaux pipelines de médicaments

* L'indice du secteur pharmaceutique dans son ensemble

.FTNMX201030 a progressé de 5,1%, enregistrant sa plus forte hausse mensuelle depuis février

* Les banques .FTNMX301010 ont le plus pesé sur l'indicevendredi, après que NatWest NWG.L a perdu près de 9% à la suite de perspectives de revenus d'intérêts plus faibles que prévu

* Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux [ .FTNMX551030 ] et les métaux industriels [ .FTNMX551020 ] ont perdu respectivement 5,3% et 2,9%, suivant la baisse des cours de l’or et du cuivre GOL/ MET/L

* Le titre BP [ BP.L ] a progressé de 0,5% après avoir annoncé un bénéfice net trimestriel record

* En début de semaine, le premier budget du ministre des Finances John Healey a augmenté les impôts des banques et des sociétés de jeux d’argent dans une mesure moindre que prévu, déclenchant une remontée des cours

* Les entreprises du secteur aérospatial et de la défenseont figuré parmi les plus performantes cette semaine après que John Healey a déclaré qu’une « redéfinition des priorités » dans d’autres ministères permettrait de financer le plan de défense du gouvernement

* Les valeurs des biens de consommation courante ont progressé ce jour-là, British American Tobacco BATS.L et Unilever ULVR.L enregistrant respectivement une hausse de 1,7% et 2,1%

* Plus tôt ce mois-ci, des données ont montré que l’inflation avait augmenté plus que prévu en septembre, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la Banque d’Angleterre en novembre