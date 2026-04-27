Le FTSE 100 enchaîne une sixième journée consécutive de baisse alors que les espoirs de paix au Moyen-Orient s'amenuisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour après la clôture des marchés)

L'indice FTSE 100 de Londres a reculé lundi, pénalisé par les pertes enregistrées dans les secteurs de l'énergie et de la consommation, alors que l'impasse des négociations de paix entre l'Iran et les États-Unis a pesé sur le moral des investisseurs à l'approche des réunions cruciales des banques centrales cette semaine.

L'indice des valeurs vedettes FTSE 100 .FTSE a terminéen baisse de0,6 %à 10 321,09 points, enregistrant sa sixième séance consécutive de pertes – sa plus longue série de baisses depuis plus d'un an. Dans le même temps, l'indice des valeurs moyennes FTSE 250 .FTMC a clôturé à un niveau stable.

* Les perspectives de paix au Moyen-Orient se sont assombries au cours du week-end. Le président américain Donald Trump a annulé un voyage de ses émissaires au Pakistan et a déclaré par la suite que l'Iran devrait l'appeler lorsqu'il souhaiterait conclure un accord.

* Les pertes du secteur de l'énergie

.FTNMX601010 ont le plus pesé sur l'indice des valeurs vedettes. Shell SHEL.L a reculé de 1,7 % après que le géant du pétrole et du gaz a annoncé avoir conclu un accord pour racheter la société énergétique canadienne ARC Resources

ARX.TO pour 16,4 milliards de dollars.

* Les valeurs liées à la consommation .FTNMX452010 ont également subi des pressions, la chaîne de supermarchés Sainsbury SBRY.L reculant de 3,3 % après la double révision à la baisse de son titre par Goldman Sachs.

* Marks and Spencer MKS.L a chuté de 4,7 %. JPMorgan a publié des données Worldpanel indiquant un ralentissement du marché britannique de l'habillement, les ventes de M&S ayant reculé de 0,5 % en glissement annuel, contre une croissance de 3,2 % lors de la période précédente.

* Les sociétés minières de métaux précieux

.FTNMX551030 ont chuté de 2,8 % alors que les cours de l'or ont légèrement baissé. GOL/

* Les contrats à terme sur le Brent, référence mondiale du pétrole LCOc1 ,ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines à 107,49 dollars le baril. Cela a alimenté les craintes d'inflation et anéanti les espoirs de baisses des taux d'intérêt dans les différentes économies cette année.

* Tous les regards sont désormais tournés vers la Banque d'Angleterre , dont on s'attend généralement à ce qu'elle maintienne ses taux d'intérêt inchangés cette semaine, tout en s'efforçant d'évaluer les défis économiques croissants découlant de la guerre en Iran.

* Les acteurs du marché suivront également de près les prochaines décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne pour en tirer des indications.

* Lundi, les valeurs aérospatiales et de défense britanniques .FTNMX502010 ont légèrement progressé de 0,2 %.

* Une enquête de la Confédération de l'industrie britannique a révélé que les détaillants du pays ont signalé la plus forte baisse des ventes en glissement annuel depuis plus de 40 ans, la guerre en Iran ayant ravivé les craintes des ménages concernant l'inflation.