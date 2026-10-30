Le FTSE 100 devrait afficher des gains mensuels ; AstraZeneca en hausse après la publication de ses résultats

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30 octobre - À Londres, le FTSE 100 semblait en passe d'enregistrer sa première hausse mensuelle en trois mois, progressant légèrement vendredi grâce à la remontée d'AstraZeneca, les investisseurs ayant bien accueilli un budget moins strict que prévu en matière fiscale.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE gagnait 0,1 % à 10 732,58 points à 09h41 GMT, portant ses gains mensuels à 1,3 %. L'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation

.FTMC reculait de 0,6 %.

Voici plus de détails:

* Dans la journée, AstraZeneca AZN.L a progressé de 3,6 %, après que le laboratoire pharmaceutique anglo-suédois a annoncé un plan de restructuration qui devrait permettre d'économiser 1,5 milliard de dollars et de concrétiser ses ambitions à long terme, notamment en investissant dans de nouveaux projets de médicaments

* Le secteur pharmaceutique dans son ensemble .FTNMX201030 a progressé de 3 %, s'apprêtant ainsi à enregistrer sa plus forte hausse mensuelle depuis février

* Les banques .FTNMX301010 ont le plus pesé sur l’indice ce jour-là, après que NatWest NWG.L a perdu 7,9 % à la suite de résultats décevants concernant ses bénéfices du troisième trimestre

* Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux .FTNMX551030 et les métaux industriels .FTNMX551020 ont perdu respectivement 3,4 % et 1,3 %, suivant la baisse des cours de l’or et du cuivre GOL/ MET/L

* Les cours du pétrole ont progressé d’environ 2 % vendredi, s’apprêtant à enregistrer une quatrième hausse mensuelle, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’échangeant à plus de 117 dollars le baril O/R

* L'indice des valeurs énergétiques .FTNMX601010 a progressé de 0,2 %. BP BP.L a légèrement progressé après avoir annoncé un bénéfice net trimestriel record

* Le premier budget du ministre des Finances John Healey a augmenté les impôts des banques et des sociétés de jeux d’argent, mais ces hausses se sont avérées moins sévères que prévu, ce qui a déclenché une remontée des actions mercredi

* Les entreprises du secteur de la défense ont également progressé après que John Healey a déclaré qu’une « redéfinition des priorités » dans d’autres ministères permettrait de financer le plan de défense du gouvernement. Les entreprises de l’aérospatiale et de la défense comptent parmi les plus performantes cette semaine

* Les valeurs des biens de consommation courante ont progressé ce jour-là, British American Tobacco BATS.L et Unilever ULVR.L affichant une hausse d’environ 2 %

* Au début du mois, des données ont montré que l’inflation avait augmenté plus que prévu en septembre, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la Banque d’Angleterre en novembre