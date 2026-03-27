Le FTSE 100 britannique clôture en baisse en raison des inquiétudes persistantes concernant le Moyen-Orient

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(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché)

L'indice britannique FTSE 100 a légèrement baissé vendredi, tandis que l'incertitude concernant la désescalade du conflit au Moyen-Orient persistait, bien que l'indice se soit accroché à de légers gains hebdomadaires.

Le président américain Donald Trump a prolongé son délai à 20 heures ET le 6 avril (0000 GMT le 7 avril) pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz ou soit confronté à la destruction de ses installations énergétiques, après que Téhéran ait rejeté la proposition en 15 points de Washington pour mettre fin à la guerre.

L'indice FTSE 100 .FTSE a clôturé en baisse de 0,05%, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC a chuté de 1,5% et a enregistré une perte hebdomadaire de plus de 1,7%. Cependant, les deux indices étaient en voie de subir des pertes mensuelles importantes.

* La plupart des sous-secteurs ont évolué dans le rouge, à l'exception du secteur de la santé .FTNMX201030 qui a progressé de 2%. Les résultats positifs des derniers essais pour le traitement respiratoire expérimental d'AstraZeneca AZN.L ont fait grimper les actions du fabricant de médicaments de 3,4 %.

* Les mineurs de métaux précieux .FTNMX551030 ont également stimulé l'indice de référence, l'or ayant bondi de plus de 3% grâce à des achats à la baisse après un repli en début de semaine. GOL/

* Le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre affirment qu'il est trop tôt pour juger de l'impact économique de la guerre en Iran, mais les premières tensions apparaissent et sont susceptibles de sonner l'alarme pour les décideurs politiques dont les options de réponse sont plus limitées que lors des crises précédentes.

* Les données officielles ont montré que les ventes au détail ont chuté en février après avoir enregistré la plus forte croissance en un an et demi en janvier.

* Le moral des consommateurs britanniques est tombé à son plus bas niveau depuis près d'un an en mars, selon une enquête mensuelle très surveillée, les inquiétudes concernant les retombées économiques de la guerre en Iran et la perspective d'une forte augmentation des prix ayant maintenu les ménages sur le qui-vive.

* Lloyds Banking Group LLOY.L a chuté de 2% après que la Commission du Trésor britannique ait déclaré qu'un problème informatique survenu au début du mois avait exposé les données personnelles de près d'un demi-million de clients de la banque .

* Metlen MTLN.L a chuté de 8,6% au bas de l'indice de référence après que le groupe énergétique grec ait retardé ses résultats pour l'exercice 25.