Le franchisé indien de Yum Brands affiche une perte en baisse grâce à la reprise des ventes de KFC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre pour rectifier une faute de frappe dans le nom de l'entreprise) par Surbhi Misra

Devyani International DEVY.NS , le franchisé indien de la société américaine Yum Brands YUM.N , a annoncé vendredi une perte trimestrielle en baisse, la forte croissance des ventes à périmètre constant des restaurants KFC ayant compensé la hausse des coûts.

Le secteur indien de la restauration rapide est confronté à une faible demande urbaine, ce qui pousse les entreprises à miser sur des remises, des promotions et des menus à prix avantageux pour attirer la clientèle.

Devyani, qui exploite des restaurants KFC et Pizza Hut, a déclaré que les offres à prix attractifs et les campagnes marketing avaient stimulé les ventes chez KFC, tandis que la pénurie de gaz de cuisine due au conflit au Moyen-Orient n'avait eu qu'un impact minime sur les opérations.

La société reste optimiste quant à la demande malgré des facteurs externes et saisonniers « fluctuants », a déclaré le directeur général Manish Dawar lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

La reprise des ventes de KFC a été principalement tirée par une fréquentation accrue en salle après que l'entreprise a réduit les remises en ligne et mis en place des prix et des offres plus attractifs en magasin, a expliqué M. Dawar.

La croissance des ventes à périmètre constant de KFC Inde a atteint son plus haut niveau en 14 trimestres, à 4,9 %, au cours du trimestre clos en mars. Le chiffre d'affaires de la marque a augmenté de 14,6 % en glissement annuel.

Cette tendance positive des ventes s'est poursuivie au début du trimestre actuel, a déclaré le directeur général.

Devyani a ouvert 217 nouveaux points de vente nets au cours du dernier exercice fiscal, toutes marques confondues, notamment KFC, Costa Coffee, Vaango et Biryani By Kilo, portant le nombre total de ses points de vente à 2.256 à la fin du mois de mars.

La société prévoit d'ouvrir 200 à 225 points de vente supplémentaires au cours de cet exercice, dont environ 100 à 120 KFC, mais ne développera pas son réseau Pizza Hut, car elle ferme les magasins déficitaires et se concentre sur l'amélioration de la rentabilité par unité, a déclaré le directeur général.

Le chiffre d'affaires de Pizza Hut India a baissé de 3,5 % en glissement annuel, soulignant la pression persistante qui pèse sur le secteur.

Dans l'ensemble, Devyani International a enregistré une perte nette consolidée de 100,4 millions de roupies (1,05 million de dollars), contre une perte de 147,4 millions de roupies il y a un an.

Le chiffre d'affaires d'exploitation a augmenté de 18,5 % pour atteindre 14,37 milliards de roupies.

(1 $ = 95,8800 roupies indiennes)