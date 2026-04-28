Le franchisé australien de Domino's en baisse après l'annonce par la maison mère de faibles ventes à l'international

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28 avril - ** L'action de la société australienne Domino's Pizza Enterprises DMP.AX a chuté de 10,6% à 15,87 dollars australiens, enregistrant ainsi sa plus forte baisse intrajournalière en pourcentage depuis le 25 février

** Le titre atteint son plus bas niveau depuis le 7 avril

** Le titre figure parmi les plus fortes baisses de l'indice de référence ASX 200 .AXJO , qui recule de 0,6% à 04h53 GMT

** Domino's Pizza, Inc DPZ.O , société mère de DMP, a annoncé lundi ses résultats du premier trimestre , faisant état d'une faiblesse de la croissance des ventes à magasins comparables à l'international (SSS) de 0,4%

** "Sans les difficultés rencontrées par DMP au niveau des ventes à magasins comparables ce trimestre, nous aurions atteint nos objectifs", a déclaré DPZ lors de sa conférence téléphonique sur les résultats

** Cependant, Citi estime que DMP a le potentiel d'afficher une amélioration de ses ventes à magasins comparables lors de la prochaine mise à jour financière, citant notamment l'augmentation des remises

** Citi maintient sa note "neutre" sur le titre et conserve son objectif de cours à 17,5 dollars australiens

** La note moyenne de 15 analystes suggère de "conserver" le titre; leur objectif de cours médian est de 19 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Le titre a perdu 24% depuis le début de l'année