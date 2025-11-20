 Aller au contenu principal
Le français Edenred ajoute des chargeurs Tesla à son réseau européen d'électromobilité
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 09:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails aux paragraphes 2-3)

Edenred EDEN.PA a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat avec Tesla TSLA.O pour ajouter le réseau de stations Supercharger du constructeur américain de voitures électriques à sa propre flotte de produits de recharge, alors que le fournisseur français d'avantages sociaux étend sa présence dans le domaine de l'électromobilité en Europe.

La société, qui fournit des avantages aux entreprises, notamment des cartes de paiement et des chèques, a déclaré que ses utilisateurs auraient accès à plus de 20 000 bornes de recharge en Europe.

Les clients pourront utiliser les Superchargeurs Tesla grâce aux produits UTA eCharge et Ticket Fleet Pro d'Edenred.

Véhicules électriques

Valeurs associées

EDENRED
18,1250 EUR Euronext Paris -0,88%
TESLA
403,9900 USD NASDAQ +0,68%
