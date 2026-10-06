Le logo d'Euronext est visible sur le siège social situé dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.

Les principales Bourses européennes avancent mardi en ‌début de séance, soulagées par une accalmie sur le marché obligataire, tandis que les investisseurs restent attentifs ​à la dépréciation de l'euro.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,50% à 7.873,64 points vers 07h40 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,76% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,76%.

L'indice EuroStoxx ​50 gagne 0,73%, le FTSEurofirst 300 0,78% et le Stoxx 600 0,76%.

Les marchés d'actions démarrent la séance sur une note positive alors ​que les rendements obligataires, qui restent toutefois élevés, ⁠s'apaisent en ce début matinée, les investisseurs évaluant l'ampleur du resserrement monétaire à venir.

Philip Lane, ‌chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE), a réaffirmé mardi à l'agence de presse italienne Ansa que les coûts de l'énergie n'avaient pas encore entraîné les effets ​de second tour tant redoutés, ce ‌qui contribue à rassurer les investisseurs bien que l'inflation globale avoisine les ⁠4% dans le bloc.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 5,2 points de base à 3,4391%, tandis que celui de son homologue français de même écheance abandonne 7 points de base à ⁠4,7919%.

Les investisseurs ne perdent ‌toutefois pas de vue les difficultés budgétaires qui sapent la confiance en France ⁠à l'approche du débat budgétaire au sein d'une Assemblée nationale fragmentée et peu encline au compromis ‌à l'approche des élections présidentielles du printemps 2027.

Dans ce contexte, Roland Lescure, le ministre ⁠français de l'Economie, a dit mardi que les OAT ne subissent pas ⁠de pression due aux ventes, ‌mais plutôt à un manque d'acheteurs.

Il a également indiqué ne percevoir aucun signe de méfiance à ​l'égard de l'euro suite aux turbulences sur le marché ‌obligataire français, une question qui préoccupe toutefois les investisseurs, alors que la monnaie européenne se négocie à un niveau proche ​de son plus bas depuis mai 2025 face au dollar.

Les investisseurs font en outre abstraction des données en provenance d'Allemagne, qui montrent que les commandes industrielles ont chuté bien plus que ⁠prévu en août, et attendent la publication d'autres indicateurs au cours de la séance, notamment les ventes au détail de la zone euro.

Aux valeurs, Sabadell gagne 2,48%, le groupe bancaire français BPCE ayant acquis une participation d'environ 7% dans la banque espagnole.

Les groupes pharmaceutiques se démarquent, avec Biomérieux progressant de 4,2% et Eurofins Scientific de 3%, les analystes soulignant la bonne performance du secteur.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Benoit Van Overstraeten)