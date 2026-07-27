Le FPI UDR prévoit un FFO inférieur aux estimations pour 2026, en raison de la hausse des coûts

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UDR UDR.N , une société d'investissement immobilier spécialisée dans les immeubles collectifs, a annoncé lundi que ses flux de trésorerie d'exploitation ajustés pour 2026 seraient inférieurs aux estimations des analystes, les dépenses ayant dépassé la croissance des revenus locatifs.

Les bailleurs d'appartements américains subissent la pression d'un afflux de nouveaux immeubles qui se disputent les locataires, tandis que le ralentissement de la hausse des loyers, la hausse des coûts et la hausse des taux d'intérêt pèsent encore davantage sur le secteur.

Voici quelques détails:

* La société d'investissement immobilier, basée à Highlands Ranch, dans le Colorado, qui détient des participations dans près de 60 000 logements locatifs à l'échelle nationale, a enregistré une hausse de 1,8 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel au cours du deuxième trimestre, tandis que ses dépenses ont augmenté de 2,6 %.

* Le taux d’occupation physique des logements comparables d’UDR a reculé de 0,2 point de pourcentage au cours du trimestre par rapport à l’année précédente.

* La société prévoit que le FFO ajusté sur l’ensemble de l’année — un indicateur clé de la performance des REIT — se situera entre 2,49 et 2,57 dollars par action, le point médian étant inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 2,54 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 juin s'est établi à 425,4 millions de dollars, ce qui correspond globalement aux attentes.