Le fournisseur de tests ADN Prenetics fait un bond en avant après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

12 septembre - ** Les actions du fournisseur de tests ADN Prenetics Global PRE.O augmentent de 16,25 % à 10,30 $ dans les premiers échanges ** La société revoit à la hausse ses perspectives de revenus pour l'exercice 2025 de 85 à 100 millions de dollars, contre une prévision précédente de 80 à 100 millions de dollars; elle vise le seuil de rentabilité au premier trimestre 2026 ** Prenetics annonce un bond de près de 600 % de son chiffre d'affaires trimestriel de 17,7 millions de dollars par rapport à l'année précédente, mais en dessous des attentes de 21,70 millions de dollars - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, PRE a augmenté de 52,76 % depuis le début de l'année