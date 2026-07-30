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Le fournisseur de services d'IA dans le cloud Nscale va racheter la start-up de logiciels Anyscale
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 14:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur d'infrastructures cloud Nscale va racheter la start-up de logiciels d'IA Anyscale afin d'aider ses clients à mieux gérer et exploiter efficacement leurs systèmes d'IA, ont annoncé jeudi les deux entreprises.

C'est Bloomberg News qui a été le premier à relayer cette information, indiquant que le montant de la transaction s'élevait à environ 1,65 milliard de dollars, selon une source proche du dossier. Nscale n'a pas souhaité dévoiler les conditions financières de l'opération.

Voici quelques détails:

* Basée à San Francisco, Anyscale propose des logiciels permettant d’organiser et de gérer des tâches complexes d’IA afin qu’elles puissent s’exécuter sans heurts sur plusieurs ordinateurs simultanément.

* Nscale a déclaré qu'elle comptait attirer davantage de clients en proposant les logiciels d'Anyscale.

* Anyscale continuera à exercer ses activités sous sa propre marque et à servir ses clients existants, ont précisé les deux sociétés.

* L'ensemble de l'équipe d'Anyscale, composée d'environ 200 personnes réparties aux États-Unis, en Europe et en Inde, rejoindra Nscale dans le cadre de cette acquisition.

* La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de cette année, ont indiqué les deux entreprises.

* Fondée en 2024, Nscale est connue sous le nom de "néocloud", une plateforme cloud d’IA verticalement intégrée qui possède et exploite ses propres centres de données, GPU et pile logicielle afin de fournir des capacités de calcul IA à grande échelle basées sur les GPU.

* Nscale est en concurrence avec des entreprises telles que CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O .

* Selon un article de blog publié par ses cofondateurs, Anyscale a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 70% par rapport au trimestre précédent au cours de son dernier trimestre.

Fusions / Acquisitions

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