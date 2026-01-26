Le fournisseur de pièces automobiles LKQ étudie des options stratégiques, y compris la vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Le fournisseur de pièces automobiles LKQ LKQ.O a déclaré lundi que son conseil d'administration examinait des alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle de la société, afin d'améliorer la valeur pour les actionnaires.

Depuis le mois d'octobre, LKQ fait l'objet de pressions de la part de l'investisseur activiste Ananym Capital pour vendre des parties de son activité, soulignant qu'il existe des acheteurs intéressés et que le produit de la vente pourrait être utilisé pour racheter des actions.

"Nous avons entamé un examen formel des alternatives stratégiques afin d'identifier la meilleure voie à suivre pour débloquer la valeur qui n'est pas reflétée dans notre évaluation actuelle", a déclaré le président du conseil d'administration, John Mendel.

La société a précisé qu'il n'y avait aucune certitude que l'examen aboutirait à une transaction ou à tout autre résultat stratégique, et qu'aucune date limite ou calendrier fixe n'avait été fixé pour l'achèvement du processus.

LKQ a également indiqué qu'elle était toujours impliquée dans le processus annoncé précédemment pour explorer une vente potentielle de son segment spécialisé Keystone Automotive Industries. Ce segment propose des pièces de rechange pour les voitures et les camions, notamment des pare-chocs, des capots et des roues remises à neuf.

En octobre, Ananym a exhorté le fournisseur de pièces automobiles à vendre ses activités européennes, en insistant sur le fait que le maintien des activités européennes et nord-américaines ensemble n'avait pas beaucoup de sens, selon une lettre adressée au conseil d'administration de LKQ ( ), dont Reuters a eu connaissance.

L'investisseur a noté dans sa lettre que le rendement total des actions de LKQ était inférieur à celui de ses homologues de 33 % au cours des 12 derniers mois, de 113 % au cours des cinq dernières années et de 253 % au cours de la dernière décennie.

En août, LKQ a annoncé la vente de son segment libre-service à la société de capital-investissement Pacific Avenue Capital Partners pour une valeur d'entreprise de 410 millions de dollars, afin de simplifier son portefeuille.