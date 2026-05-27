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Le fournisseur de centres de données Forgent Power recule suite à la cession d'une partie des parts détenues par son investisseur privé
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** L'action de Forgent Power Solutions FPS.N a reculé de 2,2 % avant l'ouverture, à 48,73 dollars, à la suite de l'annonce d'une offre secondaire ** Le fabricant de matériel de distribution électrique destiné aux centres de données, basé dans le Minnesota, a annoncé mardi soir une offre de 35 millions d'actions

** La société de capital-investissement Neos Partners cédera environ 23,7 millions d'actions, et FPS utilisera le produit net tiré de la vente d'environ 11,3 millions d'actions pour racheter indirectement des actions à Neos

** Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les co-chefs de file ** Neos avait réduit sa participation lors de l'offre secondaire de mars ** Avant cette offre, Neos détenait environ 67,5 % des quelque 304,4 millions d'actions en circulation de la société, selon le prospectus ** FPS est entrée en bourse lors de son introduction en février au prix de 27 $

** 8 analystes sur 9 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 1 “conserver”; objectif de cours médian de 51 $, selon les données de LSEG

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