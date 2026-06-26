Le fournisseur d'Apple, Lingyi, recule lors de son entrée en bourse à Hong Kong, tandis que les petites capitalisations s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre, du chapeau et du texte avec les cours de clôture des actions)

* Lingyi et Merdeka Gold inversent la tendance observée en début de séance et terminent en baisse

* SG Micro, Circuit Fabology, Keytop Parking et WengeAI terminent en hausse

* Les introductions en bourse et les cotations secondaires à Hong Kong ont permis de lever 21,6 milliards de dollars, selon les données de la LSEG

par Donny Kwok et Yantoultra Ngui

Le fabricant chinois de pièces de précision et fournisseur d’Apple, Lingyi iTech

1688.HK , a clôturé vendredi à Hong Kong en baisse de 4,6% par rapport à son prix d’offre, effaçant ses gains initiaux, alors même que plusieurs autres nouvelles cotations affichaient une forte hausse.

Lingyi a clôturé à 9,71 HK$, contre un prix d’offre de 10,18 HK$, après avoir progressé de 15,9% plus tôt dans la séance. Environ 192,05 millions d’actions, d’une valeur de 2,08 milliards de HK$ (265,24 millions de dollars), ont changé de mains. Lingyi, qui fabrique des pièces de précision utilisées dans les smartphones, les tablettes, les robots et les voitures, a levé 8,3 milliards de HK$ après avoir fixé le prix de son introduction en bourse au plus haut de la fourchette annoncée.

Avec cinq autres sociétés, elle a levé au total environ 19,8 milliards de HK$ lors de récentes introductions en bourse, ce qui souligne à la fois le regain d’intérêt pour les introductions à Hong Kong et la demande pour les entreprises liées à l’intelligence artificielle, aux puces électroniques et à la fabrication de pointe.

La reprise des introductions en bourse a également été favorisée par le fait que les grandes entreprises chinoises recherchent de plus en plus des financements à l’étranger. Les actions de Lingyi ont d’abord été négociées à 10,80 HK$, puis ont grimpé jusqu’à 11,80 HK$ avant de redescendre. L’indice de référence Hang Seng .HSI a clôturé en baisse de 1,8%, tandis que l’indice Hang Seng TECH .HSTECH a reculé de 3,4 %.

“Malgré la morosité générale du marché boursier de Hong Kong, l’enthousiasme des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA reste vif”, a déclaré Kenny Ng, stratège chez China Everbright Securities International. La demande en matière d’introductions en bourse devrait rester forte au second semestre, à en juger par les récents niveaux de souscription, a ajouté M. Ng.

Les introductions en bourse et les cotations secondaires à Hong Kong ont permis de lever 21,6 milliards de dollars depuis le début de l’année jusqu’au 17 juin, soit une hausse de 51% par rapport à la même période en 2025, selon les données de LSEG.

Outre Apple, Lingyi compte parmi ses clients Huawei et Samsung Electronics 005930.KS .

Elle prévoit d’utiliser une partie des fonds levés pour développer la production de serveurs d’IA, de matériel pour robots humanoïdes et d’infrastructures de communication optique basées sur l’IA, qui permettent de transférer rapidement les données entre les puces, les serveurs et les centres de données.

Un analyste a toutefois averti que la demande pour les nouvelles introductions en bourse était devenue plus sélective après les faibles performances enregistrées lors de plusieurs introductions récentes.

Dickie Wong, directeur exécutif de la recherche chez uSMART Securities, basé à Hong Kong, a déclaré que le marché des nouvelles introductions en bourse s’était rapidement refroidi, citant des introductions récentes dont le cours est tombé en dessous du prix d’offre et d’autres qui ont évolué à un niveau stable malgré une forte demande avant leur cotation.

“Nous ne sommes plus dans la phase où “les introductions en bourse sont des valeurs sûres”; les investisseurs doivent vraiment être attentifs aux risques”, a déclaré M. Wong.

Les autres nouvelles introductions en bourse ont pour la plupart enregistré de fortes hausses:

* SG Micro 3661.HK , un concepteur chinois de puces analogiques, a clôturé en hausse de 47% après avoir levé environ 4,6 milliards de HK$.

* Circuit Fabology Microelectronics Equipment 9630.HK , qui fabrique des équipements d’imagerie utilisés dans la production de circuits imprimés et de semi-conducteurs, a clôturé en hausse de 103,8% après une vente d’actions de 3,25 milliards de HK$ .

* Beijing Zhongke WengeAI Science and Technology

1956.HK , une entreprise spécialisée dans l’IA d’entreprise, a clôturé en hausse de 84%.

* Keytop Parking 2272.HK , un fournisseur de systèmes de stationnement intelligents, a clôturé en hausse de 203,9%.

* Les certificats de dépôt de PT Merdeka Gold Resources à Hong Kong 6228.HK ont terminé en baisse de 6,5% après une ouverture stable à 26,60 HK$. La société minière aurifère indonésienne a levé environ 2,39 milliards de HK$.

(1 $ = 7,8419 dollars de Hong Kong)