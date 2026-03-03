 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fournisseur britannique de produits aérospatiaux Senior reçoit une proposition de rachat de la part de Tinicum-Blackstone
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 11:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Tinicum et Blackstone proposent de reprendre Senior

* Advent est l'un des autres prétendants connus

* Senior est actuellement évaluée à 1,25 milliard de livres sterling

(Réécriture du premier paragraphe et du titre, ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 4)

L'équipementier aéronautique britannique Senior Plc SNR.L a déclaré mardi avoir reçu une proposition de rachat de la part de la société d'investissement américaine Tinicum et de Blackstone BX.N , s'ajoutant ainsi à une série d'approches de la part de prétendants potentiels au cours des derniers mois.

Senior, fournisseur de pièces détachées pour Boeing BA.N et Airbus AIR.PA , a révélé la semaine dernière qu'il avait reçu cinq propositions de rachat au cours des derniers mois, la société de capital-investissement Advent ayant confirmé qu'elle était l'un des prétendants.

Des discussions étaient en cours avec Tinicum et Blackstone et d'autres soumissionnaires potentiels, a déclaré Senior, dont la capitalisation boursière s'élevait mardi à 1,25 milliard de livres (1,66 milliard de dollars).

Les pourparlers entre Blackstone et Senior, d'abord rapportés par Bloomberg News, ont été rendus publics un jour après que Senior a déclaré avoir dépassé les prévisions de bénéfices annuels du marché grâce à une forte demande et à une meilleure tarification des pièces aéronautiques.

Tinicum, qui possède un vaste portefeuille d'entreprises de fabrication, d'infrastructure, de distribution et de technologie industrielle, a fait une proposition préliminaire avec Blackstone le 20 février, a déclaré Senior.

Les détails concernant les autres offres et les soumissionnaires sont restés inconnus.

(1 dollar = 0,7517 livre sterling)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIRBUS
175,9600 EUR Euronext Paris -2,40%
BLACKSTONE
115,300 USD NYSE +1,68%
BOEING CO
229,520 USD NYSE +0,87%
SENIOR
297,000 GBX LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank