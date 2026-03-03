Le fournisseur britannique de produits aérospatiaux Senior reçoit une proposition de rachat de la part de Tinicum-Blackstone

* Tinicum et Blackstone proposent de reprendre Senior

* Advent est l'un des autres prétendants connus

* Senior est actuellement évaluée à 1,25 milliard de livres sterling

L'équipementier aéronautique britannique Senior Plc SNR.L a déclaré mardi avoir reçu une proposition de rachat de la part de la société d'investissement américaine Tinicum et de Blackstone BX.N , s'ajoutant ainsi à une série d'approches de la part de prétendants potentiels au cours des derniers mois.

Senior, fournisseur de pièces détachées pour Boeing BA.N et Airbus AIR.PA , a révélé la semaine dernière qu'il avait reçu cinq propositions de rachat au cours des derniers mois, la société de capital-investissement Advent ayant confirmé qu'elle était l'un des prétendants.

Des discussions étaient en cours avec Tinicum et Blackstone et d'autres soumissionnaires potentiels, a déclaré Senior, dont la capitalisation boursière s'élevait mardi à 1,25 milliard de livres (1,66 milliard de dollars).

Les pourparlers entre Blackstone et Senior, d'abord rapportés par Bloomberg News, ont été rendus publics un jour après que Senior a déclaré avoir dépassé les prévisions de bénéfices annuels du marché grâce à une forte demande et à une meilleure tarification des pièces aéronautiques.

Tinicum, qui possède un vaste portefeuille d'entreprises de fabrication, d'infrastructure, de distribution et de technologie industrielle, a fait une proposition préliminaire avec Blackstone le 20 février, a déclaré Senior.

Les détails concernant les autres offres et les soumissionnaires sont restés inconnus.

(1 dollar = 0,7517 livre sterling)