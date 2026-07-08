Le fournisseur aérospatial britannique Senior affiche des résultats annuels supérieurs aux estimations précédentes

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Le fournisseur aérospatial britannique Senior Plc SNR.L a annoncé mercredi que ses résultats annuels devraient dépasser ses prévisions antérieures, invoquant une dynamique positive soutenue dans l'ensemble de ses activités au cours du premier semestre 2026.

Voici quelques détails:

* Cette entreprise d'ingénierie cotée au FTSE 250 a indiqué que ses divisions aérospatiale, terrestre et de défense avaient toutes contribué à l'amélioration de ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026.

* La société a bénéficié de l’augmentation de la production d’avions commerciaux, ses clients tels que Boeing BA.N ayant intensifié leur production, ainsi que de la hausse des dépenses de défense et de l’amélioration des prix.

* La révision à la hausse des perspectives de Senior fait suite à un précédent point sur l'activité publié en avril, dans lequel la société avait également signalé une dynamique positive.

* Senior devrait publier ses résultats semestriels le 3 août 2026.

* Senior devrait être rachetée par un consortium composé de Tinicum et Blackstone BX.N dans le cadre d’une transaction de 1,4 milliard de livres sterling (1,87 milliard de dollars) annoncée plus tôt cette année.

(1 dollar = 0,7483 livre sterling)