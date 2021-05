Le four prototype pour le traitement

des déchets d'aluminium en Chine est construit





Europlasma, expert des solutions de dépollution, présente les avancées du projet de sa filiale chinoise visant à valoriser des déchets d'aluminium à l'aide de la technologie plasma.

Dans le cadre de l'accord de coopération entre la filiale chinoise Europlasma Environmental Technologies (EET) et l'Université Hangzhou Dianzi (HDU), la construction du four prototype pour le traitement et la valorisation des déchets d'aluminium est achevée. De plus, l'Université a reçu les autorisations des services officiels (en particulier du ministère de l'Environnement) pour procéder aux campagnes de tests qui doivent débuter courant juin, incluant les deux procédés (déchets d'aluminium et cendres volantes) développés pour EET.