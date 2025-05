Le fonds tech de Tocqueville s’ouvre à la défense

La Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce que son fonds de technologie européenne Tocqueville Technology ISR devient Tocqueville Europe Strategic Tech SRI. Ce changement de nom s’accompagne de l’élargissement de sa stratégie à la souveraineté technologique européenne, et au segment de la « Defense Tech » en particulier, indique dans un communiqué la filiale de LBP AM.

Au sein d’un univers d’investissement de près de 500 valeurs, cette stratégie actions se concentre sur 35 à 50 valeurs qui participent au renforcement de la souveraineté européenne. « Ce portefeuille diversifié principalement dans les secteurs de l’économie numérique et ceux dont la croissance est nourrie par de substantiels progrès technologiques », précise LFDE.

Ce portefeuille est structuré autour de cinq axes thématiques: « Entreprises Tech » (infrastructures cloud et semi-conducteurs notamment), « Consumer Tech » (réseaux de communication, équipements personnels et e-commerce), « Defense Tech », (équipements militaires, cybersécurité, et défense spatiale), « Health tech » (robots chirurgicaux, dispositifs de suivi des patients, instruments et équipements médicaux), et « Green Tech » (efficience énergétique, transport et stockage de l’énergie), explique la société de gestion.

« A l’heure où la souveraineté européenne - énergétique, industrielle, technologique et sécuritaire – s’impose comme une nécessité stratégique, il est capital de mobiliser un écosystème financier. […] LFDE continue de répondre aux grands défis de notre époque avec Tocqueville Europe Strategic Tech SRI dont la vocation est de soutenir l’innovation stratégique et la souveraineté européenne », déclare Michel Saugné, directeur des investissements de LFDE, cité dans le communiqué.

Tocqueville Europe Strategic Tech SRI est l’une des cinq stratégies du pôle technologique de LFDE, dont les encours s’élevaient à 1,5 milliard d’euros à la fin mars 2025. Ce fonds est éligible au PEA et détient le label ISR de l’Etat français, précise LFDE.

Maylis Jouaret