Le fonds souverain saoudien serait sur le point d'obtenir le feu vert de l'UE pour l'acquisition d'Electronic Arts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: Electronic Arts refuse de commenter; le PIF n'a pas répondu aux demandes de commentaires) par Foo Yun Chee

Un groupe d'investisseurs, dont le Fonds public d'investissement saoudien (PIF), s'apprête à obtenir l'autorisation de l'Union européenne pour son acquisition, d'un montant de 55 milliards de dollars, du développeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O , conformément aux règles de l'UE en matière de subventions, ont indiqué des sources proches du dossier.

Le fonds souverain saoudien, d'une valeur de 1 000 milliards de dollars, Affinity Partners (dirigé par Jared Kushner) et la société de capital-investissement Silver Lake ont annoncé cette opération en septembre dernier, qui constitue le plus grand rachat par endettement de l'histoire .

Cette opération marque une avancée majeure pour le PIF dans ses efforts visant à devenir une plaque tournante mondiale des jeux vidéo et du sport, en misant sur la valeur durable des franchises de jeux à succès alors que le secteur se remet d'un ralentissement prolongé.

Elle souligne également la diversification du royaume, qui s'éloigne du pétrole pour se tourner vers les infrastructures, le tourisme, le sport, les jeux vidéo et d'autres secteurs.

La Commission européenne, qui veille au respect des règles de concurrence de l'UE, devrait donner son feu vert à l'opération à l'issue de son examen préliminaire au titre de son règlement sur les subventions étrangères (FSR) le 30 juillet, ont indiqué ces sources.

La Commission et Electronic Arts ont refusé de commenter. Le PIF n'a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par e-mail.

Le règlement sur les subventions étrangères vise à empêcher l'octroi de subventions déloyales provenant de pays tiers à des entreprises cherchant à acquérir des concurrents au sein de l'Union européenne, qui compte 27 États membres.

L'opération devrait également obtenir l'autorisation inconditionnelle de l'UE en vertu des règles sur les concentrations, à l'issue de l'examen préliminaire prévu le 22 juillet. Deux opérations antérieures impliquant des entreprises du Moyen-Orient – l'acquisition par la compagnie pétrolière publique d'Abou Dhabi ADNOC de la société chimique allemande Covestro et l'offre du groupe de télécommunications émirati e& sur certaines parties de l'opérateur tchèque PPF – n'ont été autorisées qu'après de longues enquêtes et la mise en place de mesures correctives.