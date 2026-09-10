Le fonds souverain saoudien envisage une fusion avec EA-Savvy, selon Bloomberg News

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Le fonds souverain saoudien envisage de fusionner Electronic Arts et Savvy Games afin de créer un géant du jeu vidéo, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La fusion de ces deux sociétés, toutes deux contrôlées par le Fonds public d’investissement (PIF), donnerait naissance à un géant du jeu vidéo regroupant des franchises telles que EA Sports FC, Battlefield et Les Sims,ainsi que des succès mobiles appartenant à Savvy, comme Monopoly Go! et Pokémon GO.

Le PIF avait acquis EA par l'intermédiaire d'un consortium pour environ 55 milliards de dollars le mois dernier et avait retiré l'éditeur de jeux vidéo de la cote.

Aucune décision définitive n'a encore été prise concernant la fusion des deux sociétés et un accord ne devrait pas voir le jour avant que Savvy n'ait finalisé l'acquisition, pour 6 milliards de dollars, de l'entreprise chinoise de jeux mobiles Moonton, ajoute l'article.

Electronic Arts et Savvy Games n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, tandis que le PIF saoudien a refusé de s’exprimer.

Toute fusion pourrait toutefois faire l’objet d’un examen concurrence , les régulateurs ayant scruté de près les transactions de grande envergure dans le secteur du jeu vidéo ces dernières années, notamment l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft MSFT.O .

Ces délibérations interviennent alors que le secteur du jeu vidéo est confronté à un ralentissement post-pandémique, à des réductions de coûts et à des licenciements, tandis que les entreprises cherchent à se développer et à générer des revenus récurrents durables.

Le directeur général de Savvy, Brian Ward, a démissionné la semaine dernière après avoir supervisé la stratégie mondiale d’investissement et d’acquisitions de ce groupe soutenu par l’Arabie saoudite.