Le fonds souverain norvégien soutient l'élection du président de BP

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(Ajout du commentaire de l'ACCR aux paragraphes 6 et 7)

Le fonds souverain norvégien de 2 200 milliards de dollars, le plus important au monde, a déclaré samedi qu'il voterait en faveur de l'élection du président de BP

BP.L , Albert Manifold, et d'autres résolutions soutenues par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle du 23 avril.

Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère le fonds, a également déclaré qu'il soutiendrait les propositions du conseil d'administration visant à retirer deux résolutions antérieures relatives aux rapports sur le climat que certains actionnaires de BP ont déclaré devoir être maintenues.

BP a déclaré que les deux résolutions avaient été remplacées par des rapports climatiques plus comparables et standardisés.

La NBIM s'est également rangée du côté du conseil d'administration en votant contre une résolution d'actionnaire déposée par le groupe climatique ACCR, qui demandait à BP de fournir plus de détails sur la manière dont ses plans d'allocation de capital, y compris les dépenses pétrolières et gazières, s'alignent sur la valeur actionnariale.

"Nous ne soutiendrons pas une proposition d'actionnaire qui semble trop prescriptive en ce qui concerne la stratégie et/ou les opérations de l'entreprise , ou qui fixe des délais, des objectifs ou des méthodes de mise en œuvre irréalistes", a déclaré le fonds sur son site web.

L'ACCR a déclaré que sa résolution encourageait la transparence sur l'expansion des investissements en amont de BP, et que la décision du fonds de se ranger du côté de la direction allait à l'encontre des intérêts des actionnaires.

"Nous observons une vague de soutien, publique et privée, de la part d'investisseurs motivés par la création de valeur à long terme. La position de NBIM n'est pas en phase avec cela", a déclaré Brynn O'Brien, co-directrice générale de l'ACCR, dans un commentaire envoyé par courriel.

Le Local Authority Pension Fund Forum britannique et d'influents conseillers en procuration Glass Lewis ont recommandé que les actionnaires rejettent l'élection de Manifold et plusieurs autres résolutions soutenues par le conseil d'administration.

Par ailleurs, le groupe militant Follow This a tenté de présenter une résolution sur les risques financiers liés à la baisse de la demande de pétrole et de gaz, mais BP l'a exclue du scrutin, ce qui a suscité de nouvelles critiques .

NBIM est l'un des principaux actionnaires de BP, avec une participation de 2,98 % dans la société à la fin de 2025, évaluée à 2,7 milliards de dollars.

Le fonds norvégien investit les revenus du pétrole et du gaz norvégiens dans des actions, des obligations, des biens immobiliers et des énergies renouvelables. Il détient des participations dans 7 200 entreprises du monde entier, soit en moyenne 1,5 % de l'ensemble des actions cotées en bourse.