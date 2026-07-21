Le fonds souverain norvégien exhorte Segro et Prologis à discuter d'un rapprochement

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Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a déclaré mardi qu’il « comprenait la logique stratégique » d’une fusion entre les groupes immobiliers Prologis PLD.N et Segro SGRO.L . Lundi, la société britannique Segro a rejeté une offre publique d'achat de 13,5 milliards de livres sterling (18,10 milliards de dollars) émanant de Prologis, ce qui a exacerbé le bras de fer alors que le géant américain de l'entreposage exhortait les actionnaires de son rival à faire pression sur le conseil d'administration pour qu'il accepte l'accord.

« Nous estimons que cette proposition mérite d’être examinée, et nous encourageons les conseils d’administration de Segro et de Prologis à engager des discussions constructives afin d’étudier si une transaction peut être conclue à des conditions mutuellement avantageuses pour les deux sociétés et leurs actionnaires », a déclaré Norges Bank Investment Management.

Ce fonds de 2.300 milliards de dollars, qui détient 1,3 % de Prologis et 8,3 % de Segro, évaluera toute proposition formelle sur le fond une fois que tous les termes de l'accord seront connus, a-t-il ajouté.

(1 dollar = 0,7457 livre)