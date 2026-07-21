 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fonds souverain norvégien exhorte Segro et Prologis à discuter d'un rapprochement
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a déclaré mardi qu’il « comprenait la logique stratégique » d’une fusion entre les groupes immobiliers Prologis PLD.N et Segro SGRO.L . Lundi, la société britannique Segro a rejeté une offre publique d'achat de 13,5 milliards de livres sterling (18,10 milliards de dollars) émanant de Prologis, ce qui a exacerbé le bras de fer alors que le géant américain de l'entreposage exhortait les actionnaires de son rival à faire pression sur le conseil d'administration pour qu'il accepte l'accord.

« Nous estimons que cette proposition mérite d’être examinée, et nous encourageons les conseils d’administration de Segro et de Prologis à engager des discussions constructives afin d’étudier si une transaction peut être conclue à des conditions mutuellement avantageuses pour les deux sociétés et leurs actionnaires », a déclaré Norges Bank Investment Management.

Ce fonds de 2.300 milliards de dollars, qui détient 1,3 % de Prologis et 8,3 % de Segro, évaluera toute proposition formelle sur le fond une fois que tous les termes de l'accord seront connus, a-t-il ajouté.

(1 dollar = 0,7457 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PROLOGIS REIT
147,470 USD NYSE 0,00%
SEGRO (REIT)
879,800 GBX LSE -2,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,98 +6,71%
CAC 40
8 332,56 -0,09%
Pétrole Brent
90,93 +2,39%
VALERIO THERAPEUTICS
0,839 +1,08%
SOITEC
93,64 +8,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank