Le fonds souverain indonésien Danantara affirme avoir acheté des actions après la chute des marchés

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(Ajoute des puces)

Le fonds souverain Danantara Indonesia a acheté des actions d’entreprises qu’il jugeait intéressantes, a déclaré jeudi son directeur des investissements, ajoutant que plusieurs sociétés présentent encore de bons fondamentaux, y compris certaines entreprises contrôlées par l’État.

Pandu Sjahrir a fait ces déclarations lors d'une conférence de presse à la suite d'une vague de ventes massive sur les marchés boursiers, déclenchée vendredi dernier par l'avertissement de MSCI selon lequel l'indice pourrait rétrograder les actions indonésiennes au statut de marché « autonome ».

* Il a déclaré que Danantara achetait des actions jugées attractives et continuerait à le faire « tant que les cours sont intéressants » et que ces titres présentent un fort potentiel.

* « Nous sommes toujours axés sur le profit. Nous estimons que, du point de vue du rapport risque/rendement, la situation semble favorable actuellement », a ajouté Pandu.

* Il n’a pas donné plus de détails.

* L'indice boursier principal indonésien, l' .JKSE , a plongé vendredi et lundi après l'avertissement de MSCI, mais s'est depuis redressé,gagnantplus de 1% jeudi à 03h00 GMT .