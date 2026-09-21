Le fonds souverain du Qatar et JP Morgan Asset Management s'apprêtent à lancer un partenariat de 20 milliards de dollars

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par Federico Maccioni

Le fonds souverain du Qatar, QIA, et JP Morgan Asset Management JPM.N prévoient de conclure un partenariat stratégique de 20 milliards de dollars sur les marchés publics et privés, tant en actions qu’en titres de créance, ont annoncé lundi les deux sociétés dans un communiqué.

* Aux termes de l'accord préliminaire, JP Morgan gérera pour le compte du QIA des portefeuilles d'actions mondiaux sur mesure d'une valeur de 15 milliards de dollars.

* Dans le cadre d’une initiative de 5 milliards de dollars sur les marchés privés, le QIA et le gestionnaire d’actifs américain fourniront des financements de premier rang à des entreprises de taille intermédiaire aux États-Unis.

* Cette collaboration « jouera un rôle important en ouvrant de nouvelles opportunités aux deux entreprises pour générer de la valeur à long terme », a déclaré Mohammed Saif Al-Sowaidi, directeur général de la QIA.

* Le Qatar est confronté à des difficultés financières en raison de la guerre avec l'Iran , qui l'empêche d'exporter de manière fiable du gaz naturel liquéfié, sa principale source de revenus.

* Le pays cherche à diversifier son économie en développant son secteur financier.

* Ce fonds souverain, dont les actifs sous gestion sont estimés à 580 milliards de dollars, s’est longtemps concentré sur la constitution d’un patrimoine à l’étranger.

* Cependant, le Premier ministre du Qatar a annoncé dimanche la création d'une nouvelle division de la QIA dédiée au développement des investissements nationaux.

* En janvier, la QIA a signé un accord visant à renforcer son partenariat avec la banque d'investissement américaine Goldman Sachs GS.N , avec pour objectif 25 milliards de dollars d'investissements.