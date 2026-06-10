 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fonds souverain d'Abu Dhabi, L'IMAD, renforce sa participation dans la société de services publics TAQA
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 18:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'IMAD Holding, le tout nouveau fonds souverain d'Abu Dhabi dirigé par le prince héritier de l'émirat, a augmenté de 8,09 % supplémentaires sa participation dans TAQA

TAQA.AD , l'entreprise publique d'électricité et d'eau, a annoncé TAQA mercredi.

Abu Dhabi Power Corporation, une filiale du fonds souverain, a finalisé l'acquisition de 9,1 milliards d'actions supplémentaires de TAQA, portant ainsi sa participation totale dans la société à 98,12 %, a indiqué TAQA dans un communiqué boursier.

Two Point Zero Group 2POINTZERO.AD a déclaré dans un communiqué distinct avoir cédé l'intégralité de sa participation dans TAQA à AD Power dans le cadre de ses "initiatives stratégiques en cours et de ses efforts d'optimisation de portefeuille". La société n'a pas divulgué de détails financiers.

La participation acquise mercredi par AD Power s'élèverait à environ 21,56 milliards de dirhams (5,87 milliards de dollars) selon les calculs de Reuters basés sur le cours de clôture de l'action TAQA ce même jour.

Abu Dhabi détient la grande majorité des réserves pétrolières des Émirats arabes unis et abrite des fonds souverains qui gèrent, selon les estimations, plus de 1 800 milliards de dollars d'actifs.

L'IMAD s'est fait connaître sur la scène internationale l'année dernière en tant que l'un des bailleurs de fonds du Golfe de l'offre de Paramount Skydance Corp PSKY.O sur Warner Bros Discovery WBD.O .

Il est depuis devenu un poids lourd de l'investissement, avec des actifs estimés à 300 milliards de dollars, après avoir pris le contrôle de son homologue ADQ. Il est présidé par le prince héritier d'Abu Dhabi, le cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,2800 USD NASDAQ +0,39%
WARNER BROS RG-A
26,3650 USD NASDAQ -0,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
125,35 -10,56%
CAC 40
8 161,83 -0,51%
Pétrole Brent
93,86 +1,65%
2CRSI
49 -2,68%
STELLANTIS
5,778 -4,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank