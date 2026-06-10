Le fonds souverain d'Abu Dhabi, L'IMAD, renforce sa participation dans la société de services publics TAQA

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L'IMAD Holding, le tout nouveau fonds souverain d'Abu Dhabi dirigé par le prince héritier de l'émirat, a augmenté de 8,09 % supplémentaires sa participation dans TAQA

TAQA.AD , l'entreprise publique d'électricité et d'eau, a annoncé TAQA mercredi.

Abu Dhabi Power Corporation, une filiale du fonds souverain, a finalisé l'acquisition de 9,1 milliards d'actions supplémentaires de TAQA, portant ainsi sa participation totale dans la société à 98,12 %, a indiqué TAQA dans un communiqué boursier.

Two Point Zero Group 2POINTZERO.AD a déclaré dans un communiqué distinct avoir cédé l'intégralité de sa participation dans TAQA à AD Power dans le cadre de ses "initiatives stratégiques en cours et de ses efforts d'optimisation de portefeuille". La société n'a pas divulgué de détails financiers.

La participation acquise mercredi par AD Power s'élèverait à environ 21,56 milliards de dirhams (5,87 milliards de dollars) selon les calculs de Reuters basés sur le cours de clôture de l'action TAQA ce même jour.

Abu Dhabi détient la grande majorité des réserves pétrolières des Émirats arabes unis et abrite des fonds souverains qui gèrent, selon les estimations, plus de 1 800 milliards de dollars d'actifs.

L'IMAD s'est fait connaître sur la scène internationale l'année dernière en tant que l'un des bailleurs de fonds du Golfe de l'offre de Paramount Skydance Corp PSKY.O sur Warner Bros Discovery WBD.O .

Il est depuis devenu un poids lourd de l'investissement, avec des actifs estimés à 300 milliards de dollars, après avoir pris le contrôle de son homologue ADQ. Il est présidé par le prince héritier d'Abu Dhabi, le cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.