Le Fonds pour le climat soutient un projet d'eau jordanien de 6 milliards de dollars dans le cadre de son plus important accord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Fonds vert pour le climat déclare que le projet est son plus gros financement à ce jour

*

Une subvention, un prêt bon marché pour attirer d'autres financements

*

De nouvelles sécheresses sont prévues en Jordanie, le dessalement est la clé de la sécurité

par Simon Jessop, Andrea Shalal et Suleiman Al-Khalidi

Le plus grand fonds multilatéral pour le climat au monde a pris son plus grand engagement financier à ce jour pour aider à la construction d'un projet de dessalement de l'eau de 6 milliards de dollars en Jordanie, a déclaré sa principale dirigeante.

Le soutien du Fonds vert pour le climat intervient avant la COP30 qui se tiendra au Brésil en novembre et dix ans après l'accord de Paris, qui a désigné le fonds comme l'un des principaux moyens de financer les efforts visant à freiner le réchauffement de la planète.

"Il transformera le pays", a déclaré Mafalda Duarte à Reuters, ajoutant que l'engagement en faveur du projet jordanien de dessalement et d'acheminement de l'eau Aqaba-Amman marquait "l'investissement le plus élevé du fonds dans un seul projet".

Une subvention et un prêt d'un montant total de 295 millions de dollars ont été approuvés lors d'une réunion du conseil d'administration en Corée du Sud mercredi, dans le but d'attirer des financements d'autres sources, y compris la Société financière internationale et des prêteurs privés.

L'UN DES PLUS GRANDS PROJETS DE DESSALEMENT AU MONDE

Le projet de dessalement, l'un des plus importants au monde, permettra à terme de desservir directement près de la moitié de la population de la Jordanie, qui se classe au deuxième rang des pays de la planète pour ce qui est de la disponibilité de l'eau.

Cette situation est appelée à s'aggraver, avec une hausse des températures de 4 degrés Celsius et une baisse des précipitations de 21 % prévues d'ici la fin du siècle, ce qui entraînera une augmentation de l'évaporation, une réduction des nappes phréatiques et des sécheresses plus fréquentes.

Ce scénario a conduit le dirigeant jordanien à qualifier le projet de Meridiam et de SUEZ de priorité stratégique.

Les États-Unis , qui considèrent la Jordanie comme un allié régional clé, se sont engagés à verser 300 millions de dollars sous forme de subventions et 1 milliard de dollars sous forme de prêts pour le projet, ont déclaré à Reuters des représentants du gouvernement jordanien, tandis que d'autres pays de la région devraient apporter leur contribution.

"Il s'agit d'un projet stratégique visant à dessaler et à transporter 300 millions de mètres cubes d'eau par an vers la plupart des régions du royaume", a déclaré à Reuters Raed Abu Soud, ministre jordanien de l'eau et de l'irrigation.

24 PROJETS SOUMIS À L'APPROBATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GCF

Un haut fonctionnaire impliqué dans le projet a déclaré que l'argent du GCF permettrait de réduire le coût de l'eau de 10 cents par litre et d'aider le gouvernement à économiser 1 milliard de dollars sur toute la durée de vie du projet.

Il permettra également à la SFI d'offrir de meilleures conditions de prêt, ce qui se traduira par un financement moins onéreux de la part du secteur privé, a-t-il ajouté.

Le projet jordanien est l'un des 24 projets soumis à l'examen du conseil d'administration du GCF. S'ils sont tous approuvés, ils totaliseront 1,4 milliard de dollars et constitueront le plus gros décaissement financier jamais effectué par le Fonds.

Cette année, le GCF a décidé d'accélérer son processus décisionnel dans le cadre d'une refonte plus large du système financier multilatéral mondial, et les discussions de la COP30 porteront sur les moyens d'aller encore plus loin.

Si les banques multilatérales de développement ne font pas encore assez pour mobiliser les capitaux du secteur privé, leurs parties prenantes doivent être réalistes quant au niveau de risque qu'elles peuvent prendre, a déclaré Mafalda Duarte.