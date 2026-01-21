Le fonds pétrolier azerbaïdjanais SOFAZ et Brookfield signent un accord de coopération de 1,4 milliard de dollars à Davos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds souverain azerbaïdjanais SOFAZ et Brookfield Asset Management BAM.N ont signé mercredi un accord de coopération stratégique à long terme d'une valeur maximale de 1,4 milliard de dollars, a déclaré à Reuters un porte-parole de SOFAZ.

Dans le cadre de cet accord, signé lors d'une réunion à Davos, la SOFAZ évaluera les possibilités d'investir dans des fonds gérés par Brookfield et dans des projets de co-investissement au cours des trois ou quatre prochaines années, a déclaré le porte-parole.

Le partenariat explorera également le potentiel d'investissement de l'Azerbaïdjan dans des domaines tels que la transition énergétique, les énergies renouvelables et l'infrastructure numérique. Fondée en 1999, SOFAZ a élargi son portefeuille d'investissements en Europe ces dernières années, avec notamment l'achat en juillet dernier d'une participation de 49 % dans les centrales solaires italiennes détenues par la société américaine d'énergie renouvelable Enfinity Global et un investissement de 66 millions de dollars dans l'aéroport londonien de Gatwick en octobre 2025.

Les actifs totaux de SOFAZ en octobre dernier, les données les plus récentes, s'élevaient à 70,16 milliards de dollars, selon les chiffres officiels.