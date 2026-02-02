Le fonds Nordea 1 - Empower Europe franchit les 500 millions d'euros d'actifs sous gestion

(AOF) - Après son lancement en juin 2025, le fonds Nordea 1 - Empower Europe a dépassé le seuil des 500 millions d’euros d’actifs sous gestion, porté par une demande soutenue des investisseurs. Cette progression rapide s’inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et d’incertitudes économiques, qui ravivent la nécessité pour l’Europe de renforcer son autonomie stratégique.

Pour Nordea Asset Management, l'économie européenne traverse un moment charnière marqué par un redéploiement des flux de capitaux vers des priorités de résilience, de sécurité énergétique, de réindustrialisation et de défense.

Le fonds entend capter cette dynamique en orientant les investissements vers des thématiques visant à renforcer la souveraineté, la compétitivité et la capacité d'adaptation de l'Europe sur le long terme.

La stratégie se distingue par son exposition active aux entreprises européennes innovantes de petite et moyenne capitalisation. Ces sociétés sont étroitement intégrées aux chaînes d'approvisionnement locales et sont en mesure de porter la prochaine phase de croissance industrielle et de résilience à travers l'Europe.

Le fonds Nordea 1 - Empower Europe cible des entreprises opérant au croisement de l'innovation, de l'investissement et des impératifs géopolitiques, autour de trois thématiques clés :

- résilience énergétique : accélérer l'indépendance énergétique et renforcer les infrastructures critiques

- réindustrialisation : investir dans l'automatisation, la relocalisation et la fabrication intelligente

- défense et cybersécurité : renforcer les systèmes de défense, les équipements et la gestion des risques cyber