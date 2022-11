Le fonds M&G (Lux) Optimal Income adopte de nouvelles exclusions ESG

(NEWSManagers.com) - M&G a annoncé ce 22 novembre son intention d’ajouter de nouvelles exclusions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au sein du fonds M&G (Lux) Optimal Income Fund géré par Richard Woolnough.

Le fonds va élargir ses exclusions ESG sectorielles aux sociétés ayant des activités dans les domaines du forage dans l’Arctique et de l’extraction de sables bitumineux, des divertissements pour adultes, des jeux d’argent et du tabac. Le degré de participation sera déterminé en évaluant si les entreprises génèrent un chiffre d’affaires provenant des activités interdites supérieur à des seuils prédéfinis. Ces changements apportés n’auront aucune incidence sur l’objectif financier et l’approche d’investissement du fonds.